On ne présente plus la licence Dragon Quest, mais malheureusement, c'est déjà la fin pour ce jeu de la franchise apprécié. En effet, il va bientôt falloir lui dire adieu.

Square Enix a de nombreuses licences cultes à son actif. Parmi elles, on compte bien évidemment Final Fantasy, mais également Dragon Quest. C'est une série de jeux à la communauté fidèle, et qui n'a globalement jamais vraiment déçu les joueurs. D'ailleurs, un opus sur mobile a même fini par voir le jour. Malheureusement, il n'aura pas fait long, car le studio nous fait part d'une terrible nouvelle.

Dragon Quest Tact, c'est bientôt terminé

Le 27 janvier 2021, la firme nippone annonce la sortie globale de Dragon Quest Tact, un titre entièrement dédié au mobile. C'est un pari risqué, mais qui a payé pendant au moins deux ans. Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin, et Square Enix ne va pas tarder à faire tomber le couperet. En bref, ça veut dire qu'ils vont « fermer » l'application, y mettre un terme. La raison ? Un changement dans les tendances des consommateurs qui pourrait rendre difficile le maintien du jeu sur la longue durée. Ceci dit, ça ne concerne pas tous les joueurs.

En effet, Dragon Quest Tact fermera ses portes le 29 février 2024, mais pas au Japon. Là-bas, il continuera d'avoir un suivi plus ou moins régulier de la part du studio. Quoi qu'il en soit, de notre côté, des modifications ont déjà commencé à se faire remarquer. Par exemple, il n'est plus possible de faire des achats in-game d'une quelconque manière. Quant aux abonnements, ils ne sont évidemment pas renouvelés. De leur côté, les événements vont se poursuivre jusqu'à l'arrêt des serveurs. C'est un triste jour pour être un fan, mais la décision est compréhensible.

Comme DRAGON QUEST TACT, beaucoup de titres de la série sont des aventures indépendantes qui ne nécessitent aucune expérience préalable, mais qui sont unis en ce sens qu’ils permettent aux joueurs de voyager à travers des histoires massives, de rencontrer des monstres et des personnages emblématiques, et de s’immerger dans des mondes visuellement saisissants.

Square Enix n'en est pas à son premier coup d'essai

En vérité, ce n'est pas une grande première pour Square Enix. Des jeux mobiles issus de ses licences phares, il en a fait, et ça a souvent fini de la même manière que Dragon Quest Tact. Ces douze derniers mois, il y a eu une longue liste de jeux qui furent abandonnés par l'éditeur. On pense notamment à Dissidia Final Fantasy : Opera Omnia, mais également Echoes of Mana, Dragon Quest Monsters : Super Light, et Bravely Default: Brilliant Lights. Du coup, on n'est pas vraiment surpris par ce qui s'est passé avec Tact. C'est un peu dans l'ordre des choses, même si c'est une nouvelle peu réjouissante.