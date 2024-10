Les fans de Dragon Quest ont de quoi être ravis avec les prochains remakes HD-2D des trois premiers jeux de la saga. Lors du Tokyo Game Show 2024, Yuji Horii, le créateur de la série, a partagé quelques détails intéressants. En plus de la refonte graphique, il a annoncé qu’une surprise attend les joueurs à la fin de la trilogie, si elle est jouée dans un ordre bien précis. Une attention particulière qui risque de captiver les nostalgiques comme les nouveaux venus.

Un ordre narratif à suivre pour Dragon Quest

Les remakes à venir reprennent l'ordre chronologique de l’histoire. Bien que Dragon Quest 3 soit sorti après les deux premiers titres, l’histoire se déroule avant. Cela explique l'ordre à suivre : 3 → 1 → 2. Ce choix a une importance particulière pour ces remakes. En suivant cet ordre, une surprise attend les joueurs à la fin de Dragon Quest 2. Ce clin d'œil de l’équipe de développement ajoute un plaisir pour ceux qui choisissent de jouer dans cet ordre

Le premier jeu à être disponible sera Dragon Quest 3 HD-2D, avec une sortie prévue en novembre 2024. Ce remake ne se contente pas d’une simple mise à jour visuelle. De nouvelles fonctionnalités, des boss inédits et des dialogues supplémentaires enrichiront l'expérience. Horii a veillé personnellement à ce que chaque ajout respecte l'esprit de la série tout en apportant des éléments inédits pour surprendre les joueurs.

Les remakes de Dragon Quest 1 et 2 suivront en 2025. Ils bénéficieront également d'améliorations similaires, avec des environnements retravaillés et des dialogues inédits pour offrir une nouvelle lecture de ces classiques du jeu vidéo. Ces remakes HD-2D ne se contentent pas de moderniser les graphismes. Ils promettent une redécouverte des histoires fondatrices de la saga, tout en ajoutant des éléments inattendus. Square Enix semble vouloir capturer la magie de ces titres tout en apportant des nouveautés pour les rendre encore plus attrayants aux yeux des joueurs d’aujourd'hui.

Source : Square Enix