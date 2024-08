Square Enix va jouer sur la corde sensible de la nostalgie avec Dragon Quest 3 Remake. Pour cette relecture, l'éditeur et développeur japonais a repris son approche de graphismes en HD-2D. Une direction que l'on a déjà vu avec Live a Live, Star Ocean ou Octopath Traveler 2. Cela permet de retrouver le charme d'antan, où la 3D n'était pas encore possible, mais avec un rendu nettement plus flatteur que sur NES ou SNES. DQ3 HD-2D Remake n'y fera pas exception et s'annonce toujours aussi enchanteur.

Dragon Quest 3 HD-2D Remake s'offre de nouvelles images

Si vous n'avez jamais fait Dragon Quest 3 à l'époque, ce sera bientôt le moment de prendre des sessions de rattrapage avec le remake qui sera disponible le 14 novembre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC (Steam). Une revisite ambitieuse par le créateur d'origine, Yuji Horii, qui tournera en 4K 60fps sur PC, tandis que les consoles (PS5, Xbox Series) auront deux modes « Framerate » qui privilégie le 60fps, et « Graphismes » qui vise d'abord la résolution 4K. De plus, Dragon Quest 3 Remake aura des fonctionnalités inédites comme la sauvegarde automatique de votre progression, plusieurs niveaux de difficulté ou encore deux réglages de caméra.

Mais Dragon Quest 3 HD-2D Remake va également avoir le droit à une histoire repensée, à de nouvelles séquences où vous pourrez affronter des ennemis inédits, à des compétences supplémentaires, et à des PNJ additionnels avec lesquels faire la causette. En clair, on est bien sur un remake et les nouvelles images à tomber sont convaincantes.

































À noter qu'un collector de Dragon Quest 3 Remake a été annoncé, mais il a mis en colère les joueurs. Le prix de 200€, mis en parallèle du contenu, a été dénoncé.

Coffret de rangement collector

Lot complet de plaques en acrylique Personnages et monstres

Pack pratique de l’aventurier (objets dans le jeu)

2 fonds d’écran numériques exclusifs (PC)

Le pack pratique de l’aventurier inclut : Bague de choc x1 Écaille de dragon x1 Voix de la sagesse x1 Costume de chat x1

Ne cherchez pas de goodies physiques, il n'y en a pas.

