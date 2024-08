Après avoir conquis les joueurs sur Nintendo Switch, l'un des derniers titres de la série Dragon Quest s'apprête à faire son entrée sur PC, iOS et Android. Square Enix a récemment dévoilé les détails de cette nouvelle sortie, qui promet d'élargir encore davantage l'audience de ce jeu apprécié pour son gameplay riche et son univers captivant. Voici ce qu'il faut attendre de ce lancement imminent.

Un Dragon Quest très apprécié

Ainsi, Square Enix a récemment annoncé la sortie prochaine de Dragon Quest Monsters: Le Prince des Ténèbres sur PC (via Steam), ainsi que sur les plateformes iOS et Android, à compter du 11 septembre. Ce jeu, déjà disponible sur Nintendo Switch depuis le 1er décembre 2023, s’apprête donc à toucher un public encore plus large avec cette nouvelle version. Le jeu propose aux joueurs de composer leur propre équipe de monstres issus de l’univers riche et varié de la série. Avec plus de 500 créatures disponibles et un système de synthèse renouvelé, les possibilités sont vastes pour créer une équipe sur mesure .Qu’il s’agisse de mignonnes petites créatures ou de véritables super-vilains.

Ce jeu Dragon Quest suit l’histoire de Psaro, un personnage maudit incapable de faire du mal aux êtres de sang monstrueux. Pour surmonter cette malédiction, il se lance dans une quête pour devenir le meilleur dresseur de monstres. Son voyage l’amène à travers les saisons changeantes de Nadiria, un monde où se côtoient des rivières de lave bouillonnante, des ruines antiques mystérieuses et des tours imposantes faites de gâteaux. Tout au long de son aventure, Psaro est accompagné de Rose, une elfe, qui l’aide à capturer et à combiner des monstres toujours plus puissants.

Un large contenu

Le système de synthèse est au cœur du gameplay : il permet de fusionner deux monstres pour en créer un nouveau, plus fort et unique. Cette mécanique devient essentielle à mesure que Psaro se rapproche de son objectif ultime : devenir le maître incontesté du monde des monstres. Vous avez dit Pokémon ?

Les versions PC, iOS et Android de Dragon Quest Monsters: Le Prince des Ténèbres incluront l’ensemble des contenus téléchargeables déjà disponibles sur la version Switch. Parmi ces ajouts, on trouve notamment le Mole Hole. Et le Coach Joe’s Dungeon Gym, et les Treasure Trunks. Qui enrichissent l’expérience de jeu et offrent de nouvelles opportunités pour les joueurs de développer leurs compétences et leurs équipes.

Source : Square Enix