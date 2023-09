Le Nintendo Direct du 14 septembre était riche en émotions pour les joueurs plus nostalgiques. Pendant la conférence, Big N a donné des nouvelles du remake de Super Mario RPG, mais a aussi dévoilé le grand retour de Mario vs Donkey Kong et de Paper Mario : La Porte Millénaire. On ne s'attendait pas non plus à l'annonce des remasters des trois premiers Tomb Raider, qui arriveront sur tous les supports en février 2024. Malheureusement, un autre jeu très attendu sur Nintendo Switch n'a pas pointé le bout de son nez, à savoir Dragon Quest Monsters : Le Prince des Ombres. Pourtant, il y a bien eu du nouveau le concernant...

Dragon Quest Monsters était bien au Nintendo Direct

Pour avoir des nouvelles de Dragon Quest Monsters : Le Prince des Ombres, il fallait regarder la version japonaise du Nintendo Direct. Pendant la conférence, une nouvelle bande-annonce du jeu a bien été dévoilée. Dans celle-ci, on découvre tous les héros de Dragon Quest 4 en action, dont Psaro, le héros. Cerise sur le gâteau, une démo gratuite de Dragon Quest Monsters est disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop. L'aventure nous mettra donc dans la peau de Psaro, le Prince des Ombres, devenu incapable de verser le sang des monstres à cause d'une malédiction. Il va alors décider de rassembler une armée de créatures et ainsi devenir le Maître des monstres.

Oui, la saga Dragon Quest Monsters est clairement inspirée de Pokemon avec le recrutement de monstres et ses combats au tour par tour. Selon Square Enix, il y aura plus de 500 créatures à récupérer dans ce nouvel opus « y compris des favoris de la franchise, des seigneurs des ténèbres et des créatures encore jamais vues ». Grâce à un système de synthèse, les joueurs pourront créer de nouveaux monstres en combinant ceux qu'ils possèdent déjà.

Durant le voyage de Psaro, les saisons de Nadiria changeront, ce qui fera évoluer les zones disponibles, mais aussi les monstres présents dans celles-ci. Dragon Quest Monsters proposera aussi un mode en ligne qui permettra d'affronter d'autres meneurs de monstres du monde entier. Le RPG est toujours attendu pour le 1ᵉʳ décembre 2023 sur Nintendo Switch. De quoi occuper les fans de la licence pendant longtemps avant un certain Dragon Quest 12, dont nous ne savons toujours pas grand-chose pour le moment...