Pour comprendre comment le papa de Sonic en est venu à détester cet homme, il faut remonter à juin dernier. Vous vous souvenez peut-être que Yuji Naka, co-créateur de Sonic et ancien président de la Sonic Team, a été accusé de délit d’initié. Il s’agit d’une utilisation frauduleuse d’informations pour réaliser des transactions boursières lucratives. Dans son cas, c’est sa manœuvre autour des jeux Final Fantasy 7 : The First Soldier et Dragon Quest Tact, qu’il était en train de développer avec Square Enix, qui a posé problème à la justice. L’homme aurait acheté 18 000 $ d’actions au studio, puis les aurait revendues une fois le jeu devenu un succès.

Le problème est que le soft n’était pas encore officiellement annoncé à l’époque. « Naka a tiré des bénéfices injustes d’une position plus avantageuse que celle des investisseurs et a ainsi porté atteinte à l’équité du marché », avait expliqué le tribunal de Tokyo. Finalement, l'homme a été condamné à deux ans et six mois de prison. Il a dû payer une amende de deux millions de yens (12 000 euros). L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais après plusieurs mois de calme, le père de Sonic a décidé de briser le silence en accusant Yu Miyage, le producteur de Dragon Quest, d’être un menteur.

Dragon Quest : un menteur dans l'équipe ?

Chez Square Enix, il y a beaucoup de mouvement chez les développeurs. Les accusations de Yuji Naka ne peuvent pas tomber plus mal. Dans le cadre d’une réorganisation d’envergure de l’entreprise, certains postes sont en train d’évoluer comme celui de Yu Miyage. Celui qui a pendant de très longues années, dirigé Dragon Quest en tant que producteur a été muté vers le secteur des jeux sur mobile. Chose qui ne plaît pas du tout à Yuji Naka qui fulmine et préférerait carrément voir Miyage disparaitre du paysage, mais quelque part il se réjouit de la nouvelle.

Selon Naka, Miyage aurait menti lorsqu’il devait témoigner dans le cadre du procès pour délit d'initié. Cela lui aurait permis de se sauver de la situation, tandis que le créateur de Sonic aurait attiré l’attention des médias. « C’est le genre de personne qui ment au tribunal (il y a des preuves). Je pense qu’il vaudrait mieux qu’il disparaisse bientôt », a-t-il écrit sur X. À ce jour, personne n’a réagi aux accusations très agressives de Yuji Naka. Et pour conclure son tacle, l'homme a même terminé il a ensuite félicité l’arrivée de Takashi Kiryu en tant que président de Square Enix, pour diriger Dragon Quest 12, qui « semble être une bonne personne ».