Durant le Nintendo Direct de ce 27 août 2024, le prochain hit attendu de Square Enix est passé faire coucou pour nous dévoiler une nouveauté totalement inédite. Dragon Quest 3 HD2D arrivera d’ici la fin de l’année, le 14 novembre prochain, sur Nintendo Switch, mais aussi sur PS5 et Xbox Series. S’il s’agit bien d’un remake, le jeu va tout de même nous surprendre avec un bon nombre de nouveautés, et celles-ci devraient plaire aux fans de la première heure.

Une nouveauté inédite pour Dragon Quest 3 HD2D

Vous avez déjà poncé Dragon Quest 3 ? Ce n’est pas grave, les développeurs de son remake HD2D ont de la ressource et ont préparé des surprises. Lors du dernier Nintendo Direct, le prochain DQ3 est venu nous présenter l’une de ses plus grosses nouveautés justement : une classe inédite, Monster Wrangler. Avec cette dernière, vous pouvez apprendre des compétences uniques piquées à certains monstres, qu'il s'agisse de capacités offensives ou défensives pouvant même soigner votre équipe au complet.

Par ailleurs, la très, très brève présentation du jeu nous fait un peu de teasing en suggérant qu’il sera même possible d’interagir avec certaines créatures à des endroits bien spécifiques. On apprend dans la foulée qu'une fois recruter, on pourra désormais personnaliser l'apparence de nos personnages, peut importe la classe. Malheureusement, il faudra se contenter de ça, puisqu’avec moins de 40 secondes de présentation, Dragon Quest 3 HD2D n’en dira pas plus. Il faudra attendre la sortie d’ici le mois de novembre ou peut-être avant, si le jeu décide de se montrer. D’ici là, on patiente.