Si Dragon Quest est un véritable monument du JRPG au Japon, la licence est encore loin d’atteindre la popularité d’un Final Fantasy en Occident. Square Enix veut corriger le tir et lui offrir un second souffle après un DQ11 qui a déjà bien facilité le travail. Pour ce faire, l’éditeur retournera aux sources en laissant les joueurs de toutes les générations (re)plonger dans les origines de la saga. La Team Asano, derrière ce premier remake, avait justement une très bonne nouvelle à partager ce weekend.

Pas de retard pour Dragon Quest 3 Remake

Dragon Quest 3 Remake sera ainsi le premier remake de ce qui sera une duologie. Les deux autres épisodes fondateurs de la licence auront également le droit à un petit ravalement de façade à la sauce HD-2D. Ils seront cependant réunis dans un seul jeu. S’il faudra attendre 2025 avant de poursuivre la saga d’Erdrick, le début de l’histoire arrivera bien le 14 novembre 2024 sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Bonne nouvelle, Dragon Quest 3 Remake arrivera bien en temps et en heure. Les équipes ont fièrement annoncé que le jeu était passé gold ce weekend et à deux mois de sa sortie, comme FF16 avant lui. Ce cap important a été immortalisé par Yuji Horii, papa de la saga et Masaaki Hayasaka, producteur du jeu, sur le compte Twitter officiel dédié à la licence.

En d’autres termes, cela signifie qu’il n'y a plus de retard possible. Dragon Quest Remake 3 est donc quasi finalisé et le titre prêt à être pressé et déployé sans encombre. Cela n’exclut évidemment pas la présence du désormais inévitable patch day one à son lancement, même si le jeu tournait déjà comme un charme lors de notre prise en main à la Gamescom 2024. Pour rappel, le remake comprendra tout un tas d’améliorations visant à moderniser l’expérience, une nouvelle vocation, une arène de monstres, des musiques réorchestrées et surtout une refonte complète en HD-2D à la Optopath Traveler.

Source : Square Enix