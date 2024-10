Plus qu'un petit mois nous sépare de la sortie de Dragon Quest 3 Remake, qui se montre prometteur à bien des égards pour remettre au goût du jour un monument du J-RPG sorti en 1988 sur NES. Remake HD-2D oblige, c'est en grande partie sur l'aspect graphique que cette revisite se montre impressionnante. Square Enix nous montre à quel point avec une vidéo comparative plan pour plan par rapport au jeu original.

Dragon Quest 3 Remake n'a pas usurpé son appellation HD-2D

36 ans nous séparent maintenant du jeu original, et ça ne nous rajeunit clairement pas. Les technologies graphiques ont exponentiellement évolué depuis toutes ces années, et une refonte d'un jeu aussi ancien prend donc tout son sens. Square Enix n'a toutefois pas voulu dénaturer outre mesure l'emblématique expérience originale avec Dragon Quest 3 HD-2D Remake, qui propose cela dit un magnifique lifting, en plus de nombreuses améliorations de gameplay, mais aussi quelques adaptations à destination d'un « public moderne ».

Pour nous rafraîchir la mémoire, le studio japonais propose via le post X.com ci-dessous un comparatif entre l'œuvre originale et Dragon Quest 3 Remake (avec cela dit la qualité vidéo toute relative du réseau social d'Elon Musk...). Le travail abattu se montre proprement impressionnant, et nous illustre bien les avancées technologiques dans le domaine. À noter que le jeu original avait déjà connu plusieurs liftings graphiques, à travers notamment une version améliorée sur SNES en 1996, puis un portage Game Boy Color en 2001, sur mobiles et Wii respectivement en 2009 et 2011, puis à nouveau sur mobile avec Seeds of Salvation en 2014.

Quoi qu'il en soit, Dragon Quest 3 HD-2D Remake s'annonce prometteur à bien des égards pour faire (re)découvrir ce J-RPG culte, avec une sortie prévue le 14 novembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Rappelons enfin que les deux opus précédents auront également droit au traitement HD-2D courant 2025. Ce afin de revisiter l'intégralité de la célèbre trilogie d'Erdrick dans toute sa légende superbement remise au goût du jour.

Source : Dragon Quest sur X.com