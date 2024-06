La bonne nouvelle de l'arrivée de Dragon Quest 3 Remake HD-2D a été officialisée hier lors du Nintendo Direct. Rendez-vous le 14 novembre sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch pour relancer la légende d'Erdrick. Les fans peuvent en attendant d'ores et déjà le précommander, dans son édition de base ou via un collector qui vaut ou non son prix piquant, selon la sensibilité de chacun.

Un collector à la hauteur du légendaire Dragon Quest 3 Remake ?

Annoncé pour la première fois en 2021, Dragon Quest 3 Remake HD-2D, rendant hommage au légendaire titre original sorti en 1988, a enfin dévoilé sa date de sortie hier. Il sera suivi par Dragon Quest 1 et 2 pour compléter la légende d'Erdrick (celle-ci démarrant avec le troisième opus parce que... pourquoi pas). S'inspirant de la direction artistique d'Octopath Traveler, ce Remake devrait faire grand plaisir aux fans de la première heure et se laisser découvrir par une nouvelle génération, plus en forme que jamais. Lesdits fans peuvent justement d'ores et déjà précommander le jeu, notamment via une édition collector.

Celle-ci ne sera cependant pas donnée, comme on peut le voir sur la boutique de Square Enix. Elle est en effet proposée à 209,99 euros, un tarif que de nombreux fans trouvent justement un brin excessif. Voici en substance ce qu'elle contient, pour vous aider à déterminer si le jeu en vaut la chandelle ou non :

DRAGON QUEST III HD-2D REMAKE Édition Standard (format physique)

Coffret de rangement collector

Lot complet de plaques en acrylique Personnages et monstres

Pack pratique de l’aventurier (objets dans le jeu)

2 fonds d’écran numériques exclusifs (PC)**

Le pack pratique de l’aventurier inclut : Bague de choc x1 Écaille de dragon x1 Voix de la sagesse x1 Costume de chat x1



Le coffret de rangement peut accueillir deux boîtes de jeu, avec les attributs suivants : H 22,5 cm x l 18,5 cm x É 5 cm (fermé), pour un poids de 500 grammes. Le lot de plaques acryliques inclut quant à lui des personnages de toutes les vocations du jeu, deux boss et le logo japonais de Dragon Quest 3 Remake, selon les attributs suivants :

Dimensions des plaques en acrylique

Personnages : H 4,7-5,8 cm x É 1 cm environ

Logo du jeu : H 4 cm x É 1 cm environ

Zoma : H 12,5 cm x É 1,5 cm environ

Baramos : H 9,5 cm x É 1,5 cm environ

Dimensions de l’emballage : H 36 cm x l 37 cm x É 5 cm environ

Poids de l'emballage : 1000 g environ