Dans quelques semaines, les joueurs vont pouvoir découvrir Dragon Quest Monsters : Le Prince des Ombres. Le jeu inspiré de Pokemon devrait rassembler les fans, mais certainement pas autant que le prochain épisode numéroté, à savoir Dragon Quest 12. Malheureusement, celui-ci ne donne toujours pas de nouvelles depuis son annonce en mai 2021. Une longue attente sachant que le onzième opus date quand même de plus de six ans maintenant. Au moins, les joueurs vont peut-être avoir un autre jeu très attendu à se mettre sous la dent d'ici là.

Le remake de ce Dragon Quest culte en bonne voie

Quand Dragon Quest 12 fut annoncé en mai 2021 à l'occasion du 35ᵉ anniversaire de la licence, Square Enix avait aussi dévoilé qu'un remake de Dragon Quest 3 était en préparation. Un remake en HD-2D, style graphique qui a fait ses preuves avec Octopath Traveler ou encore Triangle Strategy. Sauf que lui non plus n'a plus fait parler de lui depuis. Dans une interview accordée à Famitsu, le créateur de la série Yuji Horii donne enfin des nouvelles du projet, qui serait sur la bonne voie.

« Le développement du remake de Dragon Quest 3 en HD-2D avance bien. Quant à Dragon Quest 12, je ne peux pas encore dire grand-chose ». Une nouvelle qui devrait rassurer les joueurs qui attendent ce remake du jeu culte de la NES avec impatience. On imagine qu'il sortira avant le douzième opus, ce qui représenterait quand même un titre de choix avant le gros morceau censé révolutionner la licence avec son ton mature et son système de combat inédit.

Si vous vouliez en savoir plus sur l'avancée de Dragon Quest 12, il faudra se contenter de cette simple déclaration qui ne permet pas vraiment de savoir où en est le développement du RPG. Les plus optimistes diront que Yuji Horii ne veut pas en dire trop, car une grosse annonce se prépare peut-être alors que certains devraient se montrer plutôt inquiets. En juin dernier, le Japonais ne s'était pas montré beaucoup plus rassurant auprès de la radio japonaise Denfaminicogamer. « Nous créons un jeu destiné à public adulte, alors nous rencontrons beaucoup de difficultés. Il y a aussi eu la pandémie de COVID-19 », déclarait-il. On vous conseille donc de prendre votre mal en patience, car Square Enix ne semble pas encore prêt à parler du projet.