La légende d'Erdrick va s'offrir une belle refonte avec Dragon Quest 3 Remake HD-2D le 14 novembre sur PC, PS5, Xbox Series et Switch. C'est d'ailleurs grâce au dernier Nintendo Direct en date que nous avons appris la bonne nouvelle. Cette revisite de ce titre de légende ne semble en tout cas pas avoir usurpé son titre de Remake, regorgeant d'ajouts aussi qualitatifs qu'ambitieux, comme le démontre la vidéo qui suit.

Dragon Quest 3 Remake s'annonce éclatant

En attendant d'avoir le jeu en mains propres, Famitsu a pu passer des heures très privilégiées sur Dragon Quest 3 Remake. Le site n'a d'ailleurs pas tari d'éloges (la communauté n'en dira pas autant s'agissant de son collector hors de prix pour ce qu'elle propose) sur une revisite visiblement de grande qualité pour un titre qui l'est tout autant, mais assez peu connu en Occident. Les vétérans ne devraient en tout cas pas être dépaysés, même si le gameplay a été nettement amélioré pour une audience plus moderne.

Même constat pour des graphismes gardant ce côté rétro, mais remis au goût du jour. Dragon Quest 3 Remake pourra d'ailleurs tourner jusqu'en 4K à 60 FPS sur PC, PS5 et Xbox Series et proposera deux modes d'affichage : Framerate (60 fps) et Graphismes (4K). D'autres ajouts de type qualité de vie comme une sauvegarde automatique, des niveaux de difficulté ou encore deux distances de caméra seront également au programme.

Dans les combats et les conversations, cette refonte va également apporter de nombreux changements bienvenus. On peut notamment citer des combats aléatoires, même en ville, de nouvelles compétences, ou encore plus d'interlocuteurs avec lesquels discuter. Comble du bonheur, l'intégralité de la légende d'Erdrick devrait avoir droit au même traitement. Les deux précédents épisodes passeront également par la case Remake HD-2D courant 2025. Voilà un bel hommage à cette licence majeure du J-RPG, ainsi qu'à feu son légendaire character designer, l'irremplaçable Akira Toriyama.