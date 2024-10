Une fois de plus, Dragon Quest III HD-2D Remake impressionne grandement avec deux nouvelles vidéos qui en mettent plein les yeux. Ça promet du très lourd.

Square Enix prépare le terrain pour la sortie de Dragon Quest 3 HD-2D Remake, prévue pour le 14 novembre 2024 sur Switch. Pour faire patienter les fans, l’éditeur vient de publier plusieurs vidéos qui dévoilent un peu plus ce remake très attendu. Au programme : un magnifique trailer récapitulatif de presque six minutes, ainsi qu’une vidéo de gameplay de sept minutes. De quoi raviver la nostalgie des anciens et susciter l'intérêt des nouveaux joueurs !

Un trailer qui fait vibrer les fans pour Dragon Quest

Le trailer, publié via Nintendo, met en lumière les principales fonctionnalités du jeu. Ce remake HD-2D combine à merveille le style rétro 2D avec des graphismes modernes, ce qui donne un résultat visuel unique. C’est un vrai clin d'œil à l’original de 1988, tout en offrant une expérience plus immersive grâce à la nouvelle technologie.

On y retrouve les vocations, ces classes de personnages si chères aux joueurs de la première heure. Une vocation spéciale pourra même être débloquée "sous certaines conditions", un petit secret pour les connaisseurs du jeu d'origine. Autre nouveauté : l’Arène des Monstres, où vous pourrez envoyer les monstres que vous avez apprivoisés pour les faire combattre. Une fonctionnalité nouvelle pour ce remake, mais qui rappelle des mécaniques d’autres jeux Dragon Quest.

Un aperçu du gameplay

PlayStation a également partagé une vidéo de gameplay de sept minutes. Ce clip nous plonge dans une mission où l’on doit explorer le Lac Souterrain pour sauver le village de Norvik, victime d’une malédiction. Le tout tourne en 60 images par seconde sur PS5, ce qui garantit une fluidité parfaite pendant les combats et l'exploration.

Le gameplay inclut des nouveautés intéressantes, comme la possibilité d’accélérer les combats ou d’activer une option de bataille automatique. Vos personnages peuvent ainsi agir seuls, ce qui permet de rendre certaines phases de jeu plus rapides et dynamiques.

Source : Square Enix