La saga Final Fantasy ne vit pas sa meilleure vie en raison des ventes décevantes des derniers jeux. Si Square Enix accuse un peu le coup, l'éditeur va peut-être pouvoir se rattraper avec une autre franchise mythique : Dragon Quest. Afin de faire connaître les vieux épisodes à la jeune génération, la société a ressorti de ses placards un opus cher aux fans et la sauce a l'air de prendre pour le moment.

Un retour gagnant pour Dragon Quest 3 HD-2D Remake ?

Square Enix a enfin sorti le très attendu Dragon Quest 3 HD-2D Remake le 14 novembre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC. Si l'on remarque tout d'abord l'énorme bond graphique, avec ce style enchanteur que l'on doit aux développeurs des deux Octopath Traveler, le JRPG culte se distingue également ailleurs. En effet, le système de combat a été raffiné avec de nouvelles animations et options comme la possibilité d'accélérer les affrontements, ou même de prendre part à ces rencontres musclées de manière automatique.

On verra comment Dragon Quest 3 HD-2D Remake s'en sort sur le plan commercial, mais pour l'instant, il semble trouver son public. D'après Tokyo Game Life, le jeu est en rupture de stock sur Nintendo Switch dans de nombreuses boutiques de l'archipel. De plus, l'engouement semble aussi présent sur PC où il bat un record d'affluence sur Steam. Depuis son lancement, le titre a connu un pic à 45 357 joueurs selon les données de SteamDB. Et c'est de loin le nombre le plus élevé pour un épisode de la licence sur cette plateforme.

À titre de comparaison Dragon Quest 11 a connu un pic à 11 793. Est-ce dû à l'aura de cet épisode culte ? À la refonte qui flatte la rétine ? Peut-être un peu des deux, mais ce nouveau carton pour la saga culte, s'il se vérifie sur les autres plateformes, devrait satisfaire Square Enix.

Source : SteamDB, Tokyo Game Life.