Voilà bientôt six ans que Square Enix a publié l'excellent Dragon Quest 11 : Les Combattants de la destinée. Le prochain opus de l'autre série de RPG phare de la firme japonaise devrait être radicalement différent. Dragon Quest 12 : The Flames of Fate va troquer le tour par tour iconique de la licence contre un système de combat qui est orienté action. Le titre s'annonce également bien plus sombre que les précédents volets. Hormis cela, nous ne disposons que de très peu d'informations sur ce qui nous attend dans Dragon Quest 12. En attendant, les fans de la série trouveront peut-être leur bonheur ailleurs. Un spin-off de Dragon Quest vient de dévoiler sa période de sortie.

Un spin-off savoureux avant Dragon Quest 12 ?

Square Enix vient de dévoiler la période de sortie de l'action-RPG Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai. Le jeu développé par Game Studio et KAI GRAPHICS sortira à l'automne prochain sur PC, PS5, PS4 et Nintendo Switch. Vous ne comprenez toujours pas le lien avec Dragon Quest. Petite explication. À l'origine, The Adventure of Dai (La Quête de Dai en VF) est un spin-off de Dragon Quest sorti en manga en octobre 1989. L'œuvre de Riku Sanjō et Kōji Inada sera ensuite adaptée en un anime nommé Fly, qui sera lui-même réédité en octobre 2020 et renommé Dragon Quest : La Quête de Dai (vous suivez ?).

© Square Enix

L'épopée du jeune Dai devrait plaire aux fans de l'anime et du manga

Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai fut dévoilé au Tokyo Game Show 2022. Voici ce qui attend les joueurs dans le spin-off de la série Dragon Quest.

Dans Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai, il y a deux modes : le "Mode Histoire", dans lequel les joueurs peuvent suivre l'histoire de l'anime TV Dragon Quest The Adventure of Dai, et le donjon original "Temple of Memories", dans lequel des ennemis et des mécanismes de stage différents apparaissent à chaque fois que vous jouez.

Le mode Temple of Memories devraient taper dans l'œil des fans d'Hades. Quant au mode histoire, Square Enix indique qu'il comptera de nombreuses scènes en CGI. Elles rappelleront des moments culte de l'anime. La sortie mondiale d'Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai est prévue l'automne prochain sur PC, PS5, PS4 et Nintendo Switch. De quoi patienter avant la sortie de Dragon Quest 12, que le public attend avec beaucoup d'impatience.