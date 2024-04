Square Enix, géant japonais reconnu pour ses franchises emblématiques, se trouve à un point de bascule. La récente annonce de la démission du producteur phare de la franchise Dragon Quest, dans le cadre d'une réorganisation d'envergure de l'entreprise, a secoué la communauté des gamers et les investisseurs. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de la direction de revitaliser les ventes en berne. Tant dans le secteur des jeux pour consoles que pour mobiles.

Un nouveau souffle pour Dragon Quest 12 et Square Enix

Depuis son intronisation en tant que président, Takashi Kiryu a mis en œuvre une stratégie ambitieuse pour redynamiser la production de jeux. Cette stratégie vise à réduire la dépendance envers les ressources externes et à privilégier le développement de jeux triple-A en interne. L'adaptation de cette nouvelle orientation a entraîné la nomination d'une nouvelle garde de créateurs prometteurs au sein de l'entreprise. Positionnés pour mener à bien cette transformation.

Parmi les changements notables, Yu Miyake, figure de proue de Dragon Quest depuis son arrivée chez Square Enix en 1992, oriente désormais son expertise vers le segment des jeux pour smartphones. Sous sa direction, Dragon Quest a connu de nombreux succès, faisant de lui une figure incontournable de l'industrie. Sa transition vers un nouveau rôle souligne la volonté de Square Enix de diversifier et de renforcer sa présence sur le marché des jeux mobiles, en pleine expansion. Cela serait notamment aussi lié à des retards en interne, précisément sur le fameux prochain épisode de DQ.

Yu Miyake (à gauche) avec Noriyoshi Fujimoto ©Square Enix

Un changement important

Le potentiel successeur de Miyake, Yosuke Saito, connu pour son travail sur la franchise à succès NieR, incarne la nouvelle vision de Square Enix pour Dragon Quest. Cette perspective apporte un vent de fraîcheur sur la série. En promettant de maintenir l'esprit original tout en explorant de nouvelles avenues créatives.

Cependant, cette transition n'est pas sans susciter des interrogations, notamment concernant le futur de Dragon Quest 12. Annoncé en 2021, ce titre très attendu n'a toujours pas de date de sortie, laissant les fans dans l'expectative. Ce flou autour de Dragon Quest 12 est perçu avec une certaine tristesse par la communauté, qui espère que ces changements marqueront un tournant positif pour la franchise.

La stratégie de Square Enix ne se limite pas à une réorganisation interne ; elle s'accompagne d'une réflexion plus large sur le modèle de production. En mettant fin à de nombreux projets non annoncés et en limitant l'influence des producteurs, Kiryu cherche à instaurer une discipline plus rigoureuse dans le processus créatif. L'objectif est clair : garantir que les futurs projets, y compris Dragon Quest, ne souffrent pas des mêmes retards et défis que par le passé.