Depuis son annonce en 2021, Dragon Quest 12 a connu un parcours bien compliqué. En dépit de nombreux déboires en trois ans, Square Enix n'en démord pas et The Flames of the Fate finira bien par sortir.

Le développement de Dragon Quest 12 est bien maintenu

Outre Dragon Ball ou récemment Sand Land, feu le légendaire Akira Toriyama était une des figures de proue de l'iconique licence Dragon Quest. Tel était également le cas pour le douzième opus à venir. Sa tragique disparition a cependant rajouté un autre grain de sable dans une machine qui connaissait déjà bien des difficultés. Le titre a notamment connu plusieurs départs ou changements de direction.

Tout récemment, Square Enix a également annoncé vouloir procéder à d'importantes coupes dans les jeux en production sous sa tutelle. Ce principalement dans le but de recentrer ses priorités et économiser de l'argent. Avec tous ces bouleversements, les fans pouvaient légitimement s'interroger quant au sort de Dragon Quest 12. Il semblerait toutefois que ces inquiétudes ne soient pas fondées, le géant japonais ayant bien l'intention d'aller au bout de son développement.

Reste maintenant à voir à quel point celui-ci sera affecté par son parcours semé d'embuches. Il semblerait notamment qu'Akira Toriyama avait encore bien des projets sur le feu concernant Dragon Quest 12. Les autres artistes impliqués parviendront-ils à reprendre un flambeau lourd de sens ? Rappelons que le onzième opus est sorti il y a maintenant sept ans. L'attente autour de sa suite sera-t-elle à la hauteur ? L'avenir nous le dira.