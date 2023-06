Après un Dragon Quest 11 très apprécié et une belle poignée d'épisodes marquants, Square Enix souhaite faire évoluer sa franchise de RPG légendaire dans une nouvelle direction. Fini l'ambiance enfantine. Avec Dragon Quest 12 : The Flames of Fate, la firme japonaise veut s'adresser à public adulte et transformer son système de combat. Un peu comme Final Fantasy 16 en fait. Malheureusement, depuis l'annonce de ce nouvel épisode en mai 2021 par un simple teaser, le projet se fait particulièrement discret. L'éditeur n'a toujours pas partagé le moindre trailer de gameplay du jeu alors que l'impatience de la communauté, elle, ne cesse de croître. L'une des têtes pensantes du projet donne enfin des nouvelles du jeu, mais elles ne sont pas particulièrement rassurantes.

Dragon Quest 12, un projet qui patauge ?

Dans une interview accordée à la radio japonaise Denfaminicogamer (et retranscrite par la suite sur leur site), Yuji Horii, créateur de Dragon Quest, donne des nouvelles du prochain épisode numéroté de la saga. Malheureusement, ses déclarations devraient refroidir ceux qui espéraient découvrir du gameplay de Dragon Quest 12 prochainement et même, potentiellement, une sortie pas si lointaine. À cause de son orientation inédite, le développement s'avère très compliqué pour les équipes.

Je pense que ça prendra un peu de temps (ndlr : avant la sortie). Cette fois, nous créons un jeu destiné à public adulte, alors nous rencontrons beaucoup de difficultés. Il y a aussi eu la pandémie de COVID-19.

Il précise qu'à cause de la pandémie, certains employés ne « sont pas venus au bureau depuis environ un an, et d'autres n'utilisent même pas les ordinateurs de l'entreprise », certains préférant travailler de chez eux. Vous l'aurez compris, Dragon Quest 12, ce n'est donc pas pour tout de suite. Yuji Horii indique que la direction plus mature du jeu pose problème, mais la mise au point du nouveau système de combat évoqué lors de l'annonce du titre doit aussi prendre beaucoup de temps à l'équipe de développement. Pour le moment, nous n'avons donc aucune idée de la période de sortie de Dragon Quest 12, ni des supports sur lequel le RPG de Square Enix paraîtra. Espérons que Yuji Horri donne des nouvelles supplémentaires (et plus rassurantes) au Tokyo Game Show, en septembre prochain. En attendant, les fans de la saga pourront quand même s'occuper avec quelques spin-off de Dragon Quest dont Infinity Strash, prévu pour la rentrée.