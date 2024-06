Dragon is Dead, mélange de Dark Souls et Blasphemous, a fait une grande annonce hier soir à l'ombre de la conférence du Summer Game Fest. Un jeu modeste qui pourrait bien nous surprendre dans les prochains mois...

Le Summer Game Fest n’est pas qu’un immense salon pour les AAA, c’est toute une période propice aux annonces diverses et variées. La scène indépendante en profite elle aussi pour faire des annonces ou présenter de nouveaux jeux. C’est le cas notamment de Dragon is Dead, un jeu qui tape dans l’œil puisqu’il marche sur les traces de deux licences très appréciées : Blasphemous et Dark Souls.

Dragon is Dead, l'enfant caché de Blasphemous et Dark Souls arrive sur Steam !

N’est peut-être pas un Souls qui veut, mais le genre se démocratise depuis plusieurs années maintenant, au même titre que les roguelites ou encore les metroidvania. La scène indépendante est une véritable mine d’or pour les fans de ces styles de jeux et hier, lors de l’IGN Live qui précédait le SGF 2024, un nouveau représentant a annoncé sa date de sortie… immédiate !

Dragon is Dead a lancé hier son accès anticipé. Un jeu d’action plateforme en pixel art qui mise sur un univers dark fantasy proche de l’horreur gothique. En bon roguelite, c’est l’exigence qui prime ici à l’instar d’un Blasphemous dont on repère quelque peu les codes. On aura donc notre lot d’horreurs à affronter, ainsi que pléthore de boss "soulesques" ultra-violents. Pour l’heure, le jeu divise un peu sur Steam, mais il n’en est qu’à ses balbutiements. Le studio TeamSuneat promet de suivre son poulain de très près et bien évidemment, le retour de la communauté va grandement les aider. Les early access sont faits pour ça.

En l’état, le jeu propose pas mal de challenge, plusieurs boss et ennemis à combattre et des compétences pour améliorer son héros. Vous pourrez d’ailleurs personnaliser votre personnage à volonté en optimisant votre build en fonction de vos préférences et de votre style de jeu. Une petite pépite en devenir à suivre de très près et désormais disponible sur Steam.