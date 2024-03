Deux jours après la sortie des avis de la presse autour de Dragon's Dogma 2, c'est au tour des joueurs de se lancer dans l'aventure. Seulement voilà, une très mauvaise surprise les attendaient, et ils n'ont pas hésité à montrer leur grogne, notamment sur Steam. Et on peut malheureusement les comprendre.

Dragon's Dogma 2 frappé au cœur par une terrible polémique

Dans une industrie où les jeux en monde ouvert commencent à lasser, Dragon's Dogma 2 venait proposer une aventure un peu vieille école, mais qui paradoxalement apporte beaucoup de fraîcheur. Un grand RPG qui fait le choix de ne pas tenir les joueurs par la main et les laisser librement écrire leur propre histoire épique. C'est en tout cas ce à quoi nous, les testeurs, avions eu droit. Alors que le titre de Capcom est officiellement sorti, cette liberté est entachée par pléthore de microtransactions.

Mises en ligne en même temps que le jeu, elles permettent aux joueurs, contre quelques pièces d'or bien réelles, d'acheter divers objets pouvant aider dans la progression. Des cristaux pour recruter des Pions à des objets importants comme des points de voyage rapide, Dragon's Dogma 2 est littéralement perclus de microtransactions. Cette décision n'a clairement pas été du goût des joueurs. Ainsi, à l'heure où nous écrivons ces lignes on peut voir sur la page Steam du jeu une note des utilisateurs globale « moyenne ». Plus précisément, 40% des utilisateurs Steam lui ont attribué un avis positif.

Le coup de grâce pour une licence pourtant prometteuse ?

Ce n'est malheureusement pas la première fois que Capcom ajoute une multitude de transactions à ses jeux. C'est toutefois dommage de voir que le géant japonais ait récidivé sur Dragon's Dogma 2. Le premier opus n'avait pas eu le succès escompté, malgré sa proposition très originale. Ce deuxième opus était l'occasion d'en redorer le blason grâce à son approche très intéressante du monde ouvert.

D'autant que ces nombreuses microtransactions viennent à l'encontre du design même du jeu. Qui plus est, il est tout à fait possible d'aller au bout de l'aventure sans recourir à ces dernières. Pour le bien de cette gemme que tenait Capcom entre les mains, il serait préférable de nettoyer le magasin de ces éléments compromettants. Il apparaît toutefois peu probable que cela arrive. Espérons que ce coup de sang des utilisateurs ne coûtera pas trop cher à Dragon's Dogma 2. Ce RPG à part gagne vraiment à être connu pour ce qu'il est, et pas pour l'avidité derrière ces microtransactions parfaitement dispensables.