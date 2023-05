Le PlayStation Showcase fut un beau moment et Dragon’s Dogma 2 fut l'une des plus belles surprises de l'événement Sony. Plus de 10 ans après la sortie d'un premier épisode très apprécié, il est temps de découvrir un peu de gameplay de ce RPG Capcom très attendu. Que peut t-on apprendre à son sujet ?

Un trailer qui envoie du lourd

Après plus de 7 millions d'exemplaires vendus, il fallait bien se douter que Dragon Dogma allait revenir sur le devant de la scène à travers un épisode 2. Et ce moment est venu avec une toute première (et sublime) bande annonce visible ci-dessous. Comme déjà annoncé précédemment, l'Action-RPG tournera sous le RE Engine que l'on connait bien depuis 2017 puisqu'il fait tourner toutes les grosses productions de l'éditeur nippon, de Resident Evil 7: Biohazard à Devil May Cry 5 en passant par Monster Hunter Rise. Toujours à propos du moteur puisque c'est LE gros point fort de la bande annonce, sachez que Capcom promet une gestion de la physique réaliste et à une IA complexe et réactive pour créer un environnement où les décisions et leurs conséquences ont une grande importance. Coté gameplay le joueur décidera de sa vocation, orientant son style de combat, à l'épée, à l'arc ou la magie.

Dragon Dogma c'est quoi ?

Dans Dragon Dogma, le joueur contrôle son personnage dont il peut déterminer la classe principale (Guerrier, Rôdeur, Mage) la classe avancée (Champion, Chasseur, Sorcier) et la classe mixte (Assassin, Paladin ou Archer magique), le sexe et l'apparence physique. Chaque classe donne accès à différentes armes, équipements et styles de combat comme dans tout bon RPG. Là où le jeu différé c'est c'est qu'il est accompagné d'IA pendant es combats avec lequels il est possible de donner des ordres simples. Dans le jeu ils sont baptisés "les pions", parmi eux on compte un pion principal fixe et deux pions échangeables. Ces pions peuvent parler, conseiller le joueur et explorer d'eux-mêmes l'environnement proche. Un peu à la façon d'un Dragon Age. Dans ce deuxième épisode le système devrait être revu et amélioré par rapport à l'épisode de 2012.

Dragon Dogma 2, ça sort quand ?

Dragon's Dogma 2 est attendu sur PC, PS et Xbox Series à une date encore inconnue. Mais ne vous attendez pas à une sortie pour 2023.

De votre coté, qu'attendez-vous au sujet de Dragon Dogma 2 ? Quelle nouveauté aimeriez-vous voir intégrer dans le RPG ?