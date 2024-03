Dans le cadre d'une interview auprès de nos confrères chez Game Informer, le directeur de Dragon's Dogma 2 Hideaki Itsuno avait une assez mauvaise nouvelle. Une fonctionnalité que l'on attend d'habitude sur consoles ne sera en effet pas de la partie. On vous explique tout cela.

Un Dragon's Dogma 2 sans limites, mais un peu quand même

Dragon's Dogma 2, attendu le 22 mars à venir sur PC, PS5 et Xbox Series X/S, est sans conteste l'une des sorties les plus surveillées du moment. Le premier opus, sorti en 2012 sur PC, PS3 et Xbox 360, avait en tout cas connu un certain succès d'estime. Personne ne pensait toutefois que Capcom en sortirait un jour une suite. La licence a ainsi fait beaucoup de chemin, pour se placer en 2024 comme un très potentiel candidat au titre de jeu de l'année.

Cependant, les choses pourraient être à mesurer sur les versions consoles. Le directeur du jeu a en effet indiqué qu'il n'est pas prévu d'intégrer différents modes graphiques. Les traditionnels modes Performance et Qualité, comme par exemple sur FF7 Rebirth, seront donc absents de Dragon's Dogma 2. Ainsi, les joueurs ne pourront pas choisir entre un jeu sublime mais limité à 30 fps en 4K, ou fluide mais avec une résolution réduite.

Capcom pose ses Pions en amont de la sortie de Dragon's Dogma 2. © Capcom

Un mal pour un bien ?

Hideaki Itsuno a apporté quelques précisions quant à cette décision. « Le jeu dispose d'un framerate illimité. Nous visons un taux d'image par seconde autour et/ou supérieur à 30. Cela s'applique également aux consoles. Certaines fonctionnalités peuvent être activées ou désactivées, mais il n'existe que peu de sets d'options que vous pouvez changer d'un coup ».

Reste encore à voir dans quelles conditions le jeu visera les 30 fps et au-delà. Si la résolution native est bloquée en 4K sur consoles, les amateurs de fluidité risquent d'en pâtir. Sur PC, la liberté de modifier divers paramètres graphiques devrait comme à l'accoutumée être plus présente. En fonction de votre configuration, il devrait être assez aisé de viser les 60 fps, voire plus. Tel ne devrait en principe pas être le cas sur consoles. Il faudra toutefois voir le jeu en action pour mieux se rendre compte des déclarations de son directeur. Rendez-vous pour cela dans quelques petites semaines !