De par son double rôle de directeur artistique de Sony Santa Monica et d’artiste principal des jeux God of War, il serait logique de penser que Raf Grassetti n’a pas beaucoup de temps pour se lancer dans d’autres projets. Et pourtant, l’artiste continue de multiplier les projets. Lorsqu’il ne met pas en vente des NFT de ses oeuvres, il continue de rendre hommage aux licences chères à son cœur.

Le prolifique directeur artistique de God of War Ragnarök s’est amusé à recréer à sa sauce des personnages de Dragon Ball Z. Et comme à son habitude, il a partagé ses créations sur les réseaux sociaux. Raf Grassetti s’est donc attaqué à plusieurs protagonistes de l’œuvre d’Akira Toriyama.

Un hommage à Dragon Ball Z réussi ?

Et contrairement à ce qu’il serait possible de croire, il ne s’est pas intéressé qu’aux personnages principaux. En effet, Raf Grassetti a revu Chaozu, Frieza, Buu (et Babidi), Piccolo, Matin Buu, Dabra, Mr Satan, Cell et Guldo. Cette interprétation de Dragon Ball Z par l’artiste derrière les derniers God of War est disponible dans notre galerie ci-dessous.

Un élément surprend avec ce travail de Raf Grassetti sur Dragon Ball Z. En effet, tous les personnages ne semblent pas avoir été réalisés avec le même style. Certains, comme Majin Buu ou Guldo, semblent très proches de l’apparence qu’ils ont dans l’oeuvre originale. D’autres, comme Piccolo ou Cell, paraissent plus retravaillés.

La Pop Culture à la sauce God of War

À noter que le directeur artistique de God of War est loin d’en être à son coup d’essai. Il s’est par le passé attaqué à des personnages de licences comme les Tortues Ninja, Batman ou encore Power Rangers. Et à chaque fois, les œuvres méritent le coup d’œil.

Pour terminer, rappelons que God of War Ragnarök est toujours en développement. En ce qui concerne sa date de sortie, il est simplement question d’une commercialisation en 2022 à l’heure actuelle.

Que pensez-vous de ce nouveau projet du directeur artistique des derniers God of War ? Pensez-vous que son style va bien à Dragon Ball Z ? Quel protagoniste est le plus réussi à votre avis ? Préférez-vous les personnages de DBZ à la sauce Raf Grassetti ou version Jump Force ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.