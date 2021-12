Bandai Namco vient d’annoncer la tenue prochaine d’un Dragon Ball Games Battle Hour 2022. Derrière cet intitulé se trouve un événement virtuel de plusieurs jours consacré à Dragon Ball. Si les jeux vidéo Dragon Ball seront au coeur des festivités, d’autres actualités liées à l’univers créé par Akira Toriyama seront également traitées.

Le Dragon Ball Games Battle Hour 2022, événement "soutenu" par Shueisha et Toei Animation, aura lieu en février prochain. En Europe, il se déroulera en deux temps. Le 19 février, la première partie du show commencera à 1h du matin et prendra fin à 6h heure de Paris. La seconde partie débutera à 18h et prendra fin le à 2h le matin du 20 février.

Le Dragon Ball Games Battle Hour 2022, comment ça marche ?

À l’instar de la première édition, le Dragon Ball Games Battle Hour 2022 sera le théâtre de plusieurs compétitions. Ces dernières concerneront divers jeux vidéo ainsi que le jeu de cartes à collectionner Dragon Ball Super :

Plusieurs compétitions et matchs se dérouleront pendant l’événement. Pour Dragon Ball FighterZ, le "Championnat du Monde" sacrera le joueur n°1 mondial parmi les vainqueurs des finales régionales, un tournoi mettant en avant les joueurs les mieux classés d’Europe, du Japon et d’Amérique du Nord. Pour Dragon Ball Super Card Game, il y aura un match entre le vainqueur du "World Championship 2021" et le gagnant du précédent Dragon Ball Games Battle Hour. Du côté de Dragon Ball Legends, un programme spécial sera à nouveau proposé et un événement spécial Super Dragon Ball Heroes opposera 6 joueurs du Japon, séparés en deux équipes pour des batailles 3 contre 3. Il y aura également plusieurs initiatives dans l’arène en ligne : un tournoi de quiz à choix multiples basé sur Dragon Ball Z Dokkan Battle et Dragon Ball Legends et également un "DBXV2 Super Fashion Show" qui verra 16 des meilleurs stylistes de Dragon Ball Xenoverse 2 présenter leur création.

Selon l’éditeur nippon, ce n’est pas tout ce que proposera cet événement virtuel. Toujours côté jeu vidéo, le cas de Dragon Ball : The Breakers sera également évoqué. D’après Bandai Namco, le producteur du jeu donnera "quelques explications" à propos du jeu.

Du jeu vidéo, mais pas que

Dernier élément notable, le Dragon Ball Games Battle Hour 2022 sera également le théâtre de nouvelles concernant l’avenir de la licence sur grand écran. En effet, "de nouvelles révélations seront faites" à propos du film Dragon Ball Super : Super Hero au cours de l’événement.

Pour terminer, Bandai Namco précise que divers ateliers seront diffusés au cours de l’événement. Ces derniers auront des thématiques variées comme la photo de figurines ou encore la cuisine. Le rendez-vous est donc pris.

Êtes-vous intéressés par le Dragon Ball Games Battle Hour 2022 ? Si oui, par quels éléments en particulier ? Aviez-vous suivi la première édition de l’événement ? Si oui, qu’en avez-vous pensé ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.