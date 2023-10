Ces dernières années, les fans de la franchise Dragon Ball ont été servis en jeu vidéo. On peut citer l'opus baptisé Kakarot, mais également FighterZ ou Xenoverse 2. Néanmoins, il y a une série de jeux de combat dont le retour est particulièrement demandé par la communauté. Nous parlons bien évidemment des Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Sans compter la compilation HD PS3 qui comprenait le contenu du 1 et 2, le dernier vrai opus date de 2007. Mais en mars dernier, une suite a enfin été annoncée. Toutefois, depuis, c'est le calme plat. Nous n'avons aucune nouvelle du titre. Cependant, cela pourrait bientôt changer.

Bientôt des nouvelles de Dragon Ball Tenkaichi 4 ?

C'est l'éditeur de la licence, Bandai Namco, qui a titillé la patience des fans sans le vouloir. En effet, la firme n'a pas encore fait d'annonce officielle stipulant qu'elle allait nous montrer un nouveau trailer. Mais le 26 septembre 2023, elle a déposé aux Etats-Unis le nom de marque Sparking! Zero. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Sparking est le nom donné au Japon aux jeux Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Cela nous donne donc potentiellement un indice sur le futur nom de cette nouvelle itération tant attendue par la communauté. Peut-on également anticiper une autre annonce qui viendrait compléter celle-ci ?

Pour l'instant, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 ne s'est montré qu'à travers un seul et unique teaser. Celui-ci n'avait pas dévoilé grand-chose, à part le fait que le jeu existait. En bref, pas de plateformes et de date de sortie à se mettre sous la dent. Une rumeur expliquait qu'une bande-annonce inédite devait être dévoilée lors de l'Anime Expo 2023. Malheureusement, elle était fausse et du gameplay se laisse encore désirer. Par contre, ce dépôt de marque fait par Bandai Namco laisse penser qu'une nouvelle apparition du jeu dans les mois à venir n'est pas à écarter. Peut-être qu'il pourrait créer la surprise lors des Game Awards en décembre ?

Kakarot a encore un mot à dire

Si vous avez besoin de votre dose quotidienne de Dragon Ball, sachez que Kakarot a encore des cartouches en réserve. Depuis sa sortie, il alimente régulièrement son contenu avec des DLC. Les fans ont ainsi pu se délecter du cinquième contenu additionnel sur le 23ᵉ Tournoi Mondial, mais ce n'est pas fini. Un sixième DLC doit débarquer, et il aurait leaké. L'insider DbsHype, qui vise souvent juste quand ça concerne l'actualité autour de Dragon Ball, avait révélé deux gifs faisant référence à un combat iconique : celui de Goku contre Oob, la réincarnation de Majin Buu. Cela permettrait de conclure l'histoire de Dragon Ball Z, avant d'entamer celle de Super (ou de GT) via un troisième season pass.