La saga Dragon Ball reste un phénomène incontournable dans l'univers de la culture populaire, captivant continuellement de nouveaux fans. Le dernier opus en jeu, Dragon Ball: Sparking Zero, génère une grande attente, notamment grâce à un panel impressionnant de combattants venant des diverses sagas de la série. Hélas, certains joueurs on pu avoir une très mauvaise surprise.

Dragon Ball Sparking Zero et une mauvaise surprise

Récemment, les utilisateurs de Xbox ont constaté la disparition soudaine du jeu Dragon Ball: Sparking Zero de la boutique Xbox. Un événement qui a semé la confusion parmi les amateurs de la franchise. Sans aucune annonce préalable ni explication de la part des développeurs ou des éditeurs, la page du jeu n'est plus accessible, laissant place à un message d'erreur sans fournir de précisions.

Cette situation a donné lieu à diverses spéculations parmi la communauté de joueurs. Sur des plateformes comme Reddit, certains expriment leur inquiétude. Redoutant un possible retard ou même l'annulation de la version Xbox du jeu. D'autres, plus optimistes, envisagent une maintenance temporaire de la page, peut-être pour une mise à jour incluant de nouvelles captures d'écran ou vidéos de gameplay.

Jusqu'à présent, ni Spike Chunsoft, le développeur, ni Bandai Namco, l'éditeur, n'ont fait de déclaration à ce sujet, laissant les fans dans l'attente et l'incertitude. De notre côté on aussi tenté de contacter Bandai sans avoir eu de réponse. Malgré cette disparition sur le Xbox Store, Dragon Ball: Sparking Zero reste disponible sur d'autres plateformes, telles que Steam pour PC et le PlayStation Store, ce qui renforce l'idée que cette suppression pourrait être un incident isolé.

La disparition du jeu sur Xbox intervient alors que Dragon Ball: Sparking Zero n'a pas encore de date de sortie officielle. Mais est attendu plus tard dans l'année. Cela laisse supposer que l'éditeur a encore du temps pour résoudre ce problème. Avant le lancement prévu des précommandes, si cette disparition était effectivement due à une erreur.