Avec ses premières images, Dragon Ball Sparking Zero a de quoi faire rêver les fans. Outre les animations et les combats, ce sont les personnages qui nous surprennent !

Notre Ki est à son max ! Dragon Ball Sparking Zero, le Budokai Tenkaichi 4 que nous attendions depuis presque vingt ans est en route. Toujours aucune date de sortie pour le moment, mais le jeu se dévoile de plus en plus avec des ambitions démesurées et des images qui font terriblement envie.

La Team Z s'échauffe tandis que nous découvrons régulièrement les nouveautés à venir dans ce futur opus de Dragon Ball qui revient à l'une des formules vidéoludiques qui a le mieux marcher : les affrontements en 3D plutôt qu'en 2D vue de côté, faisant la part belle aux attaques impressionnantes et aux combats aériens, comme a pu le montrer les premières vidéos de gameplay.

En parallèle, Sparking Zero annonce un roster colossal. Voilà qui devrait rendre nostalgiques les fans des bons vieux Tenkaichi de l'époque ! Qui plus est, les personnages jouables seront tirés de chaque ère canon du manga et de l'anime. On pourra donc compter sur des figures-phares allant de la jeunesse de Goku au petit dernier, Dragon Ball Super. Mais, dans l'immédiat, c'est un personnage culte de DBZ qui retient notre attention.

Le futur s'invite dans Dragon Ball Sparking Zero

Le dernier numéro de V Jump a eu l'exclusivité d'images inédites du prochain jeu Dragon Ball. Dedans, on y découvre plusieurs nouveaux personnages jouables. Ce faisant, on découvre avec délectation que le futur alternatif sera bien dans la partie dans Sparking Zero.

La page 157 du numéro met à l'honneur Whis, Videl, Gohan adulte ainsi que Trunks du futur et... Gohan du futur, dit aussi Mirai Gohan. Ce personnage est très apprécié des fans en raison de l'histoire bâtie autour de lui. Il est tiré du téléfilm Dragon Ball Z : L’Histoire de Trunks, lui-même adapté d'un spin-off du manga créé par feu Akira Toriyama en personne.

Le personnage est déjà apparu dans de précédents jeux Dragon Ball. Mais, ici, une version encore jamais vue sur console sera bien de la partie ! Sparking Zero intégrera pour la toute première fois ce Gohan sans son bras gauche. De fait, dans le futur dont vient Trunks, le fils de Goku perd son membre en affrontant les cyborgs.

© V-Jump.

Il n'est pas courant de voir des combattants avec un handicap dans les productions vidéoludiques, a fortiori s'agissant d'un membre qui n'est pas remplacé par une prothèse. Qui plus est, le personnage étant aussi disponible avec son bras, cela implique de l'adapter selon le skin. Dès lors, on peut s'attendre à des animations uniques pour Mirai Gohan, notamment pour ses attaques spéciales. Du beau spectacle en perspective !