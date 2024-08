Bonne nouvelle pour les fans de Dragon Ball : il est possible de tester entièrement et gratuitement, avant tout le monde, ce jeu très attendu par les amateurs de la licence.

Comme toujours, Steam est l'occasion de récupérer gratuitement des jeux ou tout simplement d'essayer en avant-première certains d'entre eux. C'est une excellente opportunité pour les curieux de se faire plaisir et de profiter. À l'occasion de l'été, Dragon Ball est ainsi à l'honneur.

Dragon Ball à l'honneur

Bandai Namco vient de lancer une phase de test bêta ouverte pour son nouveau jeu intitulé Dragon Ball Project: Multi. Ce jeu, qui se classe dans la catégorie des MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), est maintenant accessible pour les joueurs de certains pays. Tant sur PC que sur appareils mobiles. Cette phase de test permet aux utilisateurs de découvrir en avant-première le gameplay et les fonctionnalités du jeu, une étape cruciale avant sa sortie officielle.

Le lancement de cette bêta ouverte fait suite à une première annonce faite au début du mois d’août 2024. Où les grandes lignes du jeu et les dates importantes avaient été communiquées. Désormais, les joueurs peuvent accéder au client de la bêta directement via l’App Store pour les utilisateurs d’iOS, et sur Steam pour les utilisateurs de PC. Toutefois, la version Android du jeu connaît un léger retard dans sa mise en ligne sur le Google Play Store, comme l’a précisé Bandai Namco.

En ce qui concerne la disponibilité géographique, la page Steam du jeu indique que le test bêta est accessible aux joueurs résidant aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, au Japon et à Taïwan. Cependant, le site officiel de Dragon Ball Project: Multi inclut également l’Allemagne et la Corée du Sud dans la liste des pays participants. Bien que ces deux derniers ne puissent accéder qu’aux versions mobiles du jeu sur iOS et Android.

Vous avez encore un peu de temps pour profiter

La période de cette bêta ouverte s’étend jusqu’au 2 septembre 2024, pour le reste du monde. Après cette date, les développeurs procéderont probablement à des ajustements et des améliorations en fonction des retours des joueurs. La version complète du jeu sera par la suite disponible sur les mêmes plateformes, à savoir PC, iOS, et Android, marquant une nouvelle étape pour la franchise Dragon Ball dans le monde des jeux vidéo.

Ce test bêta est une opportunité pour les fans de la série et les amateurs de MOBA de se familiariser avec ce nouvel opus qui promet d’apporter une expérience de jeu compétitive et immersive. Les retours des joueurs seront déterminants pour peaufiner le jeu avant son lancement officiel, et ce test permettra également à Bandai Namco de s’assurer que les serveurs et les fonctionnalités en ligne fonctionnent correctement à grande échelle.

Dragon Ball Project: Multi se distingue par un gameplay innovant qui intègre les éléments classiques des MOBA tout en s'inspirant de l'univers riche de Dragon Ball. Les joueurs auront la possibilité d'incarner des personnages emblématiques de la série, chacun possédant des compétences et des capacités uniques. Le jeu se déroule dans des arènes où deux équipes s'affrontent pour le contrôle de zones stratégiques et pour atteindre des objectifs spécifiques, tels que la collecte de ressources ou l'élimination de cibles clés.

