Disponible depuis plusieurs années, Dragon Ball Xenoverse 2 persiste à s'épanouir, promettant de belles nouveautés à sa communauté. Un programme plutôt alléchant est à prévoir.

De belles nouveautés pour Dragon Ball Xenoverse 2

Les adeptes de manga et d'anime friands de Dragon Ball Xenoverse 2 seront purement et simplement enchantés. En effet, le jeu révèle, un peu à la surprise générale, l'arrivée de contenus conséquents dans les mois à venir, dont l'un est disponible dès aujourd'hui, au moment de la rédaction de cet article (12 octobre 2023).

L'éditeur Bandai Namco et le développeur Dimps ont annoncé qu'une mise à jour significative et gratuite pour Dragon Ball Xenoverse 2 sera déployée aujourd'hui. Qui plus est, de nouveaux contenus téléchargeables ainsi que des versions pour PlayStation 5 et Xbox Series sont planifiés pour 2024, selon les communiqués de presse. Dragon Ball Xenoverse 2, initialement lancé le 2 novembre 2016, s'apprête à célébrer son septième anniversaire cette année. Donc on peut dire que ces ajouts tombent à pic.

Un calendrier qui commence le 12 Octobre (ce jour)

Voici la feuille de route révélée :

Mise à Jour Gratuite

Nouvel événement : Festival des Univers

Festival des Univers Nouveau mode de bataille : Cross Versus

Cross Versus Awoken Skill : Ultra Instinct

Ultra Instinct Déverrouillage du niveau maximal de l’Avatar

Améliorations de certaines fonctionnalités

Campagne de Bienvenue

Bonus de connexion (temps limité) : du 12 au 19 octobre

(temps limité) : du 12 au 19 octobre Essai gratuit pour certains personnages de contenus téléchargeables : du 12 au 19 octobre

: du 12 au 19 octobre Personnages jouables : Android 17 (DB Super), Bojack, Cabba, Dabura Majin Buu (Gohan Absorbed), Android 13, Frost, Fu, Fused Zamasu, God of Destruction Champa, Goku (Ultra Instinct), Jiren, Kefla (Super Saiyan) Broly Full Power Super Saiyan, SSGSS Gogeta, SSGSS Vegito, Super Baby 2, Tapion, Vados, Rose Goku Black, et Zamasu.

Pour 2024

Nouveaux contenus téléchargeables Scénario supplémentaire Personnages jouables supplémentaires Autres contenus

Lancement des versions PlayStation 5 et Xbox Series

D'autres surprises.

Pour ceux qui ne connaissent pas bien, sachez que Dragon Ball Xenoverse 2 est principalement un jeu de combat en 3D, intégrant également certains éléments de MMORPG. Les joueurs créent leur propre personnage, qui est entraîné sous l'aile d'un mentor de l'univers Dragon Ball, et se lancent dans une série de missions afin de maintenir l'intégrité de la chronologie. Le jeu s'adresse donc aussi bien aux fans qu'aux autres.

Il se distingue par son approche unique de la franchise, permettant aux joueurs de revivre des moments emblématiques tout en ajoutant leur propre impact sur les événements de l'histoire. Cela est facilité par une intrigue impliquant des antagonistes qui altèrent l'histoire pour leurs propres fins, nécessitant l'intervention du joueur pour rétablir les événements tels qu'ils se sont réellement déroulés. Bref, un jeu d'esthète.