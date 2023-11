Fans de Dragon Ball Z, vous allez être aux anges ! Un contenu totalement inédit vient d’être annoncé pour l’un des derniers jeux de la franchise, certainement l’un des plus fidèles, à défaut d’être l’un des plus appréciés. Oui, vous savez de qui on parle, Dragon Ball Z: Kakarot. Et bien, il n’est pas mort ! Ça non, et il va bel et bien s’enrichir d’un peu de contenu prochainement. Un DLC qui parlera assurément aux fans les plus hardcore, ceux qui squattent encore le jeu donc.

Encore plus de contenu pour Dragon Ball Z Kakarot

La série DBZ n’a pas beaucoup de GROS représentants encore en vie. On peut nommer comme ça à la volée le très bon Dragon Ball FighterZ, ou encore Dragon Ball Xenoverse 2 qui semble ne plus vouloir s’arrêter malgré son âge. Et puis il y a DBZ: Kakarot, un jeu d’action et de combat donc qui revient sur presque tous les arcs clés de l’animé et plus encore. Le jeu, très appréciés mine de rien, a reçu pas mal de DLC pour s'étoffer depuis sa sortie, trop diront même certains, mais toujours est-il qu’ils se vendent toujours en masse visiblement, donc il doit bien y avoir des heureux. Et ces joueurs heureux vont l’être encore plus puisqu’un nouveau contenu arrive bientôt.

Ce nouveau DLC nous racontera les événements qui précèdent tout juste le jeu d’origine, soit les aventures de Kid Goku qui devra notamment affronter le légendaire roi Piccolo. En plus d’un tout nouvel arc narratif qui fera donc office de préquel, le DLC embarquera avec lui de nouvelles supers attaques pour customiser davantage son héros, de nouveaux emblèmes d’âme et tout un tas de surprises. Attendez-vous donc à avoir de quoi faire avec ce cinquième DLC, oui déjà cinq. Il est d'ailleurs d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes et notez enfin qu'un autre DLC est déjà prévu pour sortir ultérieurement. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises !