Dragon Age The Veilguard, quatrième volet de la saga, a marqué l'un des temps forts de l'année 2024. L'accueil aura malheureusement été en demi-teinte pour cet opus, malgré des chiffres de ventes plus qu'honorables. Dès lors, le cinquième volet devrait être attendu au tournant par beaucoup. Cependant, un coup dur vient de frapper la licence nous interrogeant inévitablement sur son avenir…

Ça se complique pour BioWare ces derniers temps. La sortie de Dragon Age 4 a fait grand bruit, mais pas vraiment dans le sens espéré. Le titre a subi un sévère backlash en raison d'un supposé agenda critiqué par une partie du public. Ces retours n'auront pas manqué de faire une mauvaise publicité au jeu. Pour autant, celui-ci s'en est bien sorti à son lancement, établissant un nouveau record pour Electronic Arts.

Un Dragon Age 5 aurait donc toutes les chances de voir le jour. Les équipes envisagent déjà la suite et les fonctionnalités qui pourraient y être implémentées. Cependant, ce prochain opus devra se faire sans certaines des figures-phares du studio. Après le départ de la scénariste Sylvia Feketekuty, c'est celui de la directrice Corinne Busche qui se confirme.

Les rumeurs allaient bon train depuis quelques jours. Corinne Busche a finalement confirmé qu'elle quittait BioWare auprès de nos confrères d'Eurogamer. Elle explique avoir fait le tour de ce qu'elle avait a faire au sein du studio et sur la licence Dragon Age.

J'adore Dragon Age et BioWare, alors la chance de ramener le jeu à un RPG solo de qualité était le privilège d'une vie.

Cependant, il aura fallu un déclic pour enclencher la marche du départ. De fait, Busche confesse qu'une belle proposition s'est offerte à elle. De nouveaux horizons l'attendent donc ailleurs désormais, mais toujours dans son domaine de prédilection : le RPG.

Mon départ est volontaire, car on m'a offert une opportunité que je ne pouvais pas refuser. Je ne veux pas en dire plus pour l'instant. Mais, vous pouvez compter sur le fait que ce sera dans le domaine CRPG et que je préserverai les traditions des grands personnages.