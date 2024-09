Dragon Age The Veilguard pourrait être le jeu de la réconciliation entre BioWare et sa communauté. Les équipes n’ont visiblement pas fait les choses à moitié pour y arriver, et elles pourraient bien vous préparer un petit quelque chose avant le lancement officiel du jeu.

Dragon Age 4 The Veilguard cristallise à lui seul 10 ans d’attentes et d’espoirs. L’espoir de voir la franchise revenir par la grande porte, mais aussi que BioWare retrouve enfin ses lettres de noblesse après s’être cassé les dents avec Mass Effect Andromeda et Anthem. De ce que nous avons pu jouer, le studio canadien a toutes les cartes en main pour nous livrer l’un des meilleurs RPG de l’année, qui pourrait même se hisser en tête de liste des meilleures sorties de 2024 de nombreux joueurs. Le rendez-vous est en tout cas donné au 31 octobre 2024, mais il se pourrait que BioWare se décide à nous pondre une surprise de taille avant le lancement de son nouveau RPG.

Le créateur de personnages de Dragon Age 4 dispo avant sa sortie ?

BioWare pourrait signer son grand retour en force avec The Veilguard. Sur le papier, ce quatrième épisode a toutes les armes pour devenir l’un des meilleurs jeux du studio et lui permettre de revenir à sa gloire d’antan. Les joueuses et les joueurs devront patienter encore quelques semaines avant de découvrir les nouvelles étendues magiques de Dragon Age 4 et sa flopée de compagnons. Il y a cependant une composante qui ne manque pas de faire de l'œil aux fans et néophytes depuis son annonce : le créateur de personnages. Celui de Dragon Age Inquisition était déjà bien fourni il y a 10 ans, mais celui de The Veilguard est à un tout autre niveau et devrait s’imposer comme l’un des plus complets à ce jour.

Si vous aviez passé deux heures à créer votre Inquisiteur, prévoyez au moins le double pour façonner votre Rook, votre nouveau protagoniste. Les options de personnalisation de Dragon Age 4 sont juste folles et on peut ajuster absolument tout à un degré encore jamais vu auparavant. La création de son héros risque d’être particulièrement chronophage pour les plus méticuleux et BioWare n’exclut pas la possibilité de vous faire gagner quelques heures avant le jour J.

Le studio canadien pourrait rendre son créateur de personnages disponible avant la sortie officielle du jeu. « On nous le demande beaucoup. On est encore en train d’y réfléchir, mais ce serait vraiment cool », a expliqué Corinne Busche, directrice du jeu. Rien qui ne soit gravé dans le marbre pour le moment, mais ce serait une jolie surprise avant l’arrivée de Dragon Age 4 ce 31 octobre. On se souvient que Dragon's Dogma 2 avait fait beaucoup de bruit en début d'année en optant pour cette approche, attirant au passage quelques néophytes curieux. Espérons que BioWare suive ses pas.