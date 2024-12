Il y a des franchises qui traversent non sans mal les âges. Double Dragon a marqué toute une génération et Arc System Works entend bien offrir une seconde jeunesse à l’un des pionniers du beat 'em up. Jimmy (le rouge) et Billy (le bleu) vont ainsi reprendre du service pour infliger une correction bien méritée à quelques malfrats avec un gameplay davantage dans l’air du temps. Alors quand ce Double Dragon Revive confirme sa présence aux Game Awards 2024, tous les regards étaient braqués sur sa date de sortie. Ça n'a pas manqué.

Double Dragon Revive fait parler les poings aux Game Awards

Les frères Lee ont fait le déplacement jusqu’à Los Angeles. Au milieu des grosses annonces et des surprises, Arc System Works est lui aussi venu mettre sa petite claque à sa communauté avec Double Dragon Revive. Un épisode qui mise à fond de balle sur la nostalgie et sur un gameplay et graphismes modernes dans la veine des autres productions du studio, n’en déplaise aux créateurs des jeux originaux qui le trouvent déjà vilain comme tout. Le jeu avait déjà fait les présentations plus discrètement tout au long de l’année, mais c’est lors des Game Awards 2024 et son aura incontournable que les développeurs ont annoncé sa date de sortie. Double Dragon Revive sera ainsi lancé le 23 octobre 2025 sur les consoles PlayStation, Xbox et Steam. Les précommandes sont par ailleurs ouvertes sur les diverses boutiques numériques au prix de 34,99€.

La bande-annonce met également à l’honneur les différents combattants jouables, quelques boss et ennemis et des niveaux dans lesquels il faudra briser quelques mâchoires. On rappelle par ailleurs que Double Dragon Revive proposera pour la première fois dans l’histoire de la licence en mode coopératif en ligne. Est-ce que le jeu parviendra à concilier les fans de la première heure et les profanes de la nouvelle génération ? Rendez-vous donc en octobre prochain pour le découvrir.

Et vous, que pensez-vous de la direction prise par ce Double Dragon Revive ?