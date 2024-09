Doomsday: Last Survivors est un jeu de stratégie en temps réel qui vous plonge dans un monde post-apocalyptique dévasté par des hordes de zombies. Votre mission ? Survivre, bâtir un refuge, et commander vos troupes pour défendre les dernières poches d’humanité. Ce jeu captivant, qui mêle construction, gestion et combats tactiques, devient encore plus intéressant grâce à une nouvelle collaboration avec un classique du jeu vidéo : Metal Slug 3.

Une collaboration de qualité pour Doomsday : Last Survivors

Du 2 septembre au 31 octobre 2024, Doomsday: Last Survivors s'associe à Metal Slug 3 pour une collaboration exceptionnelle. Imaginez l'univers intense et stratégique de Doomsday fusionné avec l'action rétro et les personnages emblématiques de Metal Slug 3. Cette collaboration est une véritable aubaine pour les fans des deux jeux.

Dans ce featuring, vous aurez l'occasion d'ajouter à votre équipe deux héros iconiques de Metal Slug 3 : Marco et Eri. Mais ce n’est pas tout. En plus de ces personnages, une multitude d'objets exclusifs sont disponibles pour enrichir votre expérience de jeu. Vous pourrez ainsi personnaliser vos troupes avec un skin d’escouade unique aux couleurs de Metal Slug, équiper vos héros d'un arsenal complet de six armes spéciales, et transformer votre base avec un skin de refuge inspiré du célèbre jeu rétro. Des décorations exclusives viendront embellir votre refuge, tandis que des emojis spéciaux, un cadre de portrait, et une plaque de refuge permettront de montrer votre participation à cet événement spécial. Ces ajouts apportent une touche nostalgique et unique à l'univers post-apocalyptique de Doomsday: Last Survivors.

Un événement unique avec une récompense... en or !

Pendant cette collaboration, un événement de puzzle spécial vous attend. En jouant, vous collectez des fragments de puzzle. Une fois rassemblés, vous pouvez les utiliser pour compléter des puzzles et obtenir des récompenses exclusives liées à la collaboration. C'est une façon ludique de gagner des objets rares tout en mettant vos compétences à l'épreuve.

Mais ce n'est pas tout. Des récompenses physiques en or personnalisées sont également en jeu. Vous pouvez les remporter grâce à des tirages au sort organisés sur la page web dédiée à l'événement. Pour participer, il vous suffit d'acheter des packs en jeu pour accumuler des points. Et bonne nouvelle, chaque joueur bénéficie d'un tirage gratuit lors de sa première visite sur la page.

Enfin, l'événement des cartes chanceuses vous donne l'opportunité de retourner des cartes pour tenter de gagner des cartes-cadeaux Amazon d'une valeur de 500 $ et d'autres récompenses. Il ne s'agit donc que de jouer, mais aussi de gagner gros !