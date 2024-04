Si vous aimez les zombies et la survie, alors le SLG Doomsday: Last Survivors est clairement fait pour vous. Et justement, le free-to-play fête son anniversaire en grande pompe avec plein de surprises !

Il est temps de célébrer le premier anniversaire de Doomsday: Last Survivors, IGG, le créateur de ce jeu de survie stratégique déjà largement plébiscité, lance une collaboration unique et particulièrement fun. Ce partenariat n'est autre qu'avec THE KING OF FIGHTERS '97, un classique indémodable du jeu de combat. Parfait pour mélanger une ambiance post-apocalyptique teintée de nostalgie.

Une collaboration unique pour Doomsday: Last Survivors

Le jeu Doomsday: Last Survivors, reconnu pour son approche stratégique de la survie dans un monde ravagé par les zombies, innove en s'associant à THE KING OF FIGHTERS '97, marquant ainsi le pont entre deux univers distincts : la survie dans un monde dystopique et les affrontements énergiques de KOF. Cette fusion des genres propose une expérience toute particulière aux amateurs des deux franchises.

Pour marquer cet anniversaire et cette collaboration, des événements spéciaux ont été mis en place jusqu'au 30 avril. Les joueurs auront l'opportunité de faire équipe avec Mai Shiranui, l'emblématique ninja de KOF, simplement en participant aux activités proposées. Des récompenses exclusives, telles que des fragments de puzzle, des jetons échangeables contre des objets in-game uniques, des armements de héros et des décorations d'abri sont également à la clé.

De beaux cadeaux à gagner

L'événement ne s'arrête pas là. Des tirages au sort à durée limitée permettront aux participants de gagner des cadeaux, dont un éventail pliable et un PC de jeu Alienware (un monstre), tous deux aux couleurs de la collaboration DLS x KOF '97. Ces initiatives renforcent non seulement l'engagement de la communauté mais offrent également aux fans de belles récompenses. Gagner un gros PC, c'est tout de même une belle nouvelle, non ?