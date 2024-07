Grâce à des fans bricoleurs à leurs heures perdues, DOOM a été porté sur à peu près tout ce qui est possible et imaginable. Du Notepad de Windows à un PC directement dans Minecraft en passant par un test de grossesse, un frigo connecté ou encore un sapin holographique, le titre a littéralement traversé les enfers. Mais ce tout nouveau portage insolite du FPS cultissime lui offre une douteuse place de choix dans le cercle de la luxure.

Le Big F***ing G... de DOOM prend maintenant un tout autre sens

On pensait avoir déjà vu DOOM tourner sur les supports les plus improbables qui soient. Mais le YouTubeur d'Aaron Christophel nous a récemment prouvé qu'il était possible d'aller plus... profond encore. Ce fan très imaginatif et bricoleur de son état avait déjà fait marcher ce jeu iconique sur une brosse à dents électrique. Quel autre portage insolite pouvait-il donc nous réserver ensuite ? Voilà qu'il nous introduit « Dong DOOM », ayant réussi l'improbable prouesse de faire fonctionner le premier titre d'id Software sur... un sextoy.

Plus précisément, il s'agit d'un modèle fabriqué par Tifforun. Celui-ci a en effet le douteux privilège de présenter un écran suffisamment grand pour pouvoir afficher le jeu DOOM dans toute sa gloire nostalgique (mais quand même habillée, rassurez-vous). Aaron Christophel a même poussé le littéral vice plus loin, ayant paramétré l'appareil pour vibrer lorsque le DOOM Guy tire (avec une arme à feu) ou qu'un démon (pas de la luxure) meurt sous ses coups. Avec ce dernier portage en date du FPS mythique, on pourrait légitimement penser avoir tout vu en terme de projets insolites de ce genre... n'est-ce pas ?