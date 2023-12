John Romero, le concepteur original de Doom, a publié Sigil 2, la suite de son épisode non officiel de Doom sorti en 2019. Ce nouvel opus est disponible en téléchargement gratuit pour les consoles et PC. Sigil 2 arrive juste à temps pour célébrer le 30e anniversaire du jeu emblématique Doom. Un FPS qui continue d'impressionner de nombreux joueurs à travers le monde. Et cela malgré son âge.

Sigil et Doom

Le premier Sigil, annoncé en 2018 pour marquer le 25e anniversaire de Doom, était considéré comme le cinquième épisode non officiel de la saga. Sigil 2, quant à lui, se présente comme le sixième épisode, offrant neuf nouvelles cartes qui font le lien avec l'histoire de Doom 2. Selon la description officielle de Romero, le joueur se retrouve piégé dans un nouveau domaine de tourments incessants, confronté à des hordes de démons et à un chaos total.

Romero a initialement annoncé Sigil 2 vers la fin de 2021. Romero a également confirmé qu'il travaille sur un projet Doom 2 distinct, nommé Hellion, suivi d'un épisode pour Quake.

Les neuf cartes de Sigil 2, dont huit comprennent une arène de match à mort, sont disponibles dans un fichier Megawad unique, d'une taille de seulement 2 Mo, téléchargeable sur le site web de Romero. La version gratuite inclut une nouvelle bande-son MIDI par James Paddock, tandis que la version numérique payante, au prix de 6,66 €, propose une bande-son métal par Thorr. Il est également possible d'acheter une édition physique avec le jeu sur une clé USB en forme de disquette. Le rêve des collectionneurs. De plus, les détenteurs des versions récentes de Doom 1993 sur PC, PlayStation, Xbox et Switch de Bethesda devraient pouvoir télécharger Sigil 2 depuis le menu des extensions in-game.

Une belle histoire

Doom, lancé en 1993 par id Software, a révolutionné le monde des jeux vidéo en tant que pionnier des jeux de tir à la première personne. John Romero, un des fondateurs d'id Software, a joué un rôle clé dans le développement de Doom, ainsi que dans d'autres titres emblématiques comme Wolfenstein 3D et Quake.

L'histoire de Doom se déroule sur Mars, où les joueurs incarnent un soldat de marine spatial luttant contre une invasion de démons venant de l'Enfer. Avec son gameplay rapide, ses graphismes en 3D et son moteur de jeu innovant, Doom a non seulement défini le genre FPS, mais a également introduit des éléments de jeu multijoueur, y compris le jeu en réseau local (LAN). Doom a également été un précurseur dans l'utilisation de modding, où les joueurs pouvaient créer et partager leurs propres niveaux et modifications, ce qui a grandement contribué à la longévité et au succès du jeu. Cette approche a ouvert la voie à une communauté de modding très active, qui continue à produire du contenu pour le jeu. Même des années plus tard.