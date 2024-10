Après le très violent et très réussi Doom Eternal, le Slayer sera de retour dès l’année prochaine pour occire ses ennemis à la flamme bien moyenâgeuse avec le prochain titre de la saga : The Dark Ages. Un préquel aux deux derniers opus qui s’intéressera aux origines de la colère du héros culte. Et ça promet déjà de l’action de folie avec des nouvelles armes comme le fusil à pompe à plasma.

Le collector Doom Anthology enfin disponible

Pour patienter jusqu’à la sortie de The Dark Ages sur consoles et PC, vous pouvez toujours vous rabattre sur les épisodes existants et notamment les plus vieux. Afin de mettre la lumière sur les anciens jeux, Bethesda a ressorti les deux premiers titres avec de nombreuses améliorations et options qui n’étaient pas présentes à l’origine. Si vous êtes curieux, et également un collectionneur de la franchise, un super collector est enfin disponible en exclusivité sur la Fnac.

Une anthologie regroupe Doom 1 / 2 / 3 / 64 / 2016 ainsi qu’Eternal dans son édition Deluxe. Mais cette version physique comprend aussi des goodies comme un livre en acier exclusif, ou encore une réplique du légendaire BFG. L’arme iconique du Slayer.

Attention cependant, en raison de son tarif plutôt bas, le collector ne propose pas ce goodies à l’échelle 1:1. Eh oui, pour 89,99 euros en prix maximum conseillé, on ne peut pas tout avoir. Le BFG de la Doom Anthology mesure 5 pouces, mais dispose tout de même d’un éclairage LED et d’un support pour l’exposer dans votre salle de jeu ou dans votre salon. Cette nouveauté est disponible en exclu sur la Fnac à 79,99 euros, avec 10 euros en plus pour les adhérents sur la version Xbox Series.

Source : Fnac.