DON'T NOD, le célèbre développeur et éditeur de jeux vidéo basé à Paris, vient d'annoncer une restructuration organisationnelle majeure. Marquant une étape clé dans son évolution. Cette transformation s'inscrit dans une volonté de consolider son expertise dans trois genres de jeux spécifiques. Chacun ayant façonné son succès au fil des ans. Que peux t-on apprendre exactement ?

Une restructuration pour se concentrer sur l'essentiel chez DON'T NOD

Avec plus de 15 ans d'expérience dans le développement et la création de 10 jeux marquants tels que Remember Me, Life is Strange, Tell Me Why, Vampyr et le récent Banishers: Ghosts of New Eden, DON'T NOD s'appuie sur son histoire riche pour structurer ses équipes autour de trois axes : le RPG, l'aventure narrative et l'action-aventure. Cette décision stratégique est présentée comme un alignement avec la vision à long terme de l'entreprise et ses ambitions pour 2025 et au-delà.

Cette nouvelle structure permet à DON'T NOD de maintenir visiblement un contrôle créatif. Favorisant une réactivité accrue face aux tendances du marché et aux préférences des joueurs. Oskar Guilbert, PDG de DON'T NOD, souligne que la durabilité, l'innovation et la créativité sont les piliers de la stratégie de l'entreprise. L'objectif est de renforcer la position de DON'T NOD en tant que leader du marché. En capitalisant sur la popularité des RPG, des aventures narratives et des jeux d'action-aventure. Autant se concentrer sur son propre savoir fairee...

De nouveaux projets

Comme on peut le lire dans un communiqué de presse, cette spécialisation des branches promet une innovation accrue. . De plus, cette orientation vers une expertise de plus en plus pointue devrait également permettre une optimisation des coûts de production grâce au développement d'outils internes spécialisés. En effet, avoir des outils pour 3 genres simplifie la gestion par rapport au développement d'un nouvel outil pour chaque nouveau jeu.

Le studio français a actuellement sept projets en cours, dont cinq développés en interne, y compris Lost Records: Bloom & Rage par DON'T NOD Montréal, annoncé lors des Game Awards 2023, et quatre projets non annoncés. Les deux autres projets sont développés en externe : Koira par le studio belge Studio Tolima, et un projet non annoncé avec Tiny Bull Studios.