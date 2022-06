Don’t Nod s’offre un nouveau look et un nouveau logo. Pour célébrer ces changements, le studio français nous donne quelques indices quant à la nature de ses six prochains jeux.

Pour célébrer son quatorzième anniversaire et son expansion, le studio français change d’identité visuelle afin « de mieux refléter ce qu’est DON’T NOD aujourd'hui en tant que studio. »

De Dontnod à Don't Nod

N’écrivez plus Dontnod mais Don’t Nod. Pour appuyer les changements fondamentaux que le studio a connu ces dernières années, les créateurs de Life is Strange et Vampyr font leur mue avec un nouveau logo qui viendra aider l’entreprise française à véhiculer le cœur de son identité.

Nous souhaitions réintroduire l'apostrophe et l'espace entre DON'T et NOD, afin de donner tout son sens au nom. DON'T NOD est composé de deux mots qui représentent, en tant qu'entreprise et dans les jeux que nous créons, notre tendance à ne pas avoir peur d’aller à contre-courant et de briser les codes, illustré également par le D brisé et le N visible à l'intérieur - Oskar Guilbert, PDG de Don't Nod

Des indices sur 6 nouveaux jeux

Le studio français a opéré de nombreux changements dernièrement. D’abord avec son expansion vers l’édition de jeux, mais aussi avec l’ouverture d’un nouveau studio à Montréal où officie l’équipe derrière Life is Strange, qui travaille désormais sur une nouvelle licence. L’entreprise revendique aujourd’hui 320 talents en France et au Canada, qui se partagent une gamme de six projets en interne.

Et pour célébrer cette nouvelle identité, Don’t Nod a justement teasé ses 6 nouveaux jeux en mettant en scène ce logo flambant neuf dans des décors qui donnent quelques indices sur leur nature. A première vue, le studio a dans les cartons un jeu science-fiction qui se déroulerait dans l’espace, un autre qui sent bon le début des 90’s avec une cassette en guise de teasing, un jeu pourrait être orienté aventure à en croire le rocher auquel est accrochée une corde.

Un projet plus mystérieux dépeint une forêt embrumée entourée de runes, l’autre un lac avec un ciel étoilé et le dernier illustre un circuit à plusieurs embranchements. Forcément certains y voient un certain Remember Me 2, que Capcom a complètement abandonné. Quant au septième, dans la neige, il illustre Gerda : A Flame in Winter, le premier jeu édité de Dontnod qui paraîtra le 1er septembre prochain sur consoles et PC. Peut-être aurons-nous des nouvelles pour l'un de ses 6 projets lors du Summer Game Fest ? Vu la période, tout espoir est permis.