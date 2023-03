Donkey Kong fait partie de ces quelques personnages de jeux vidéo connus bien au-delà de la sphère vidéoludique. Le gorille apparaît pour la première fois dans le jeu vidéo éponyme en 1981. Depuis, sont sortis de très nombreux jeux de la série Donkey Kong. Cependant, l'animal s'est quelque peu fait voler la vedette par son ennemi de toujours, Mario. Le dernier titre de la série "DK" remonte à 2018. Il s'agit d'un simple remaster de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Nintendo mise davantage sur le plombier et multiplie les projets le concernant sur ses dernières machines, surtout sur Nintendo Switch. Mais Donkey Kong ne semble pas avoir dit son dernier mot. Un jeu en monde ouvert estampillé Donkey Kong serait en préparation !

Un insider nommé Professor Chops semble convaincu qu'un jeu Donkey Kong en open world est en développement du côté de Nintendo. Sur un forum de Famiboards, il tient les propos suivants :

Le grand retour de Donkey Kong est en développement depuis au moins 2016. Vicarious Visions, les développeurs de la trilogie Crash Bandicoot N. Sane Trilogy travaillaient sur un jeu Donkey Kong 3D en monde ouvert après la sortie de Skylanders : SuperChargers. Miyamoto contribuait aux idées de conception et aimait ce qu'il voyait, mais pour diverses raisons, le projet a été mis de côté et le développement a été transféré à EPD Tokyo en 2018, quelque temps après la sortie de Super Mario Odyssey. Tout le monde suppose que ce nouveau jeu Donkey Kong sera un jeu de plateforme en 2D - et cela pourrait très bien être le cas - en raison des offres d'emploi et parce qu'ils refusent d'envisager que Nintendo investisse des ressources dans un jeu DK ambitieux alors qu'ils pourraient simplement créer un nouveau Mario en 3D à la place. Cependant, le jeu qui était en cours de développement avant ce changement n'était absolument PAS en 2D.