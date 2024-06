Lors du récent Nintendo Direct de juin 2024, Nintendo a dévoilé une annonce majeure pour les fans de la franchise Donkey Kong : Donkey Kong Country Returns HD est en développement et sera lancé le 16 janvier 2025. Cette version remasterisée du classique de la Wii promet de ramener les joueurs dans l'univers tropical de Donkey Kong. Avec des graphismes améliorés et une jouabilité optimisée pour la Nintendo Switch.

Donkey Kong fait revenir ce classique

Sorti initialement sur Wii en 2010, DK Country Returns a été développé par Retro Studios. Le jeu a été acclamé pour son gameplay captivant et ses niveaux ingénieux. Il suit Donkey Kong et Diddy Kong dans leur quête pour récupérer les bananes volées par les Tikis, une nouvelle bande de méchants hypnotiseurs.

Le jeu est connu pour ses mécanismes de plateforme précis. Y compris des sauts flottants, des roulades, et l'utilisation des tonneaux pour se propulser à travers les niveaux. Les joueurs peuvent contrôler D Kong, avec Diddy Kong fournissant un soutien grâce à son jetpack. Permettant des sauts plus longs et plus sûrs.

Chaque niveau est rempli de secrets à découvrir, d'objets à collecter et de défis à surmonter. Les joueurs doivent faire preuve d'agilité et de stratégie pour naviguer à travers des environnements variés comme des jungles, des plages et des grottes volcaniques.

Forcément, le remaster HD apporte des graphismes haute définition, rendant les environnements et les personnages plus détaillés et vibrants. On imagine aussi que les contrôles ont été optimisés pour la Nintendo Switch, offrant une expérience de jeu plus fluide et réactive. Bref, un retour en grande pompe.