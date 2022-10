Ainsi donc, un nouveau jeu majeur Donjons et Dragons est en préparation chez Invoke Studios, le développeur renommé de Donjons et Dragons : Dark Alliance. À la tête de ce nouveau projet on ne trouve pas n'importe qui puisqu'il s'agit de Dominic Guay, un vétéran de chez Ubisoft qui a travaillé 20 ans dans l'entreprise. Il a notamment participé sur de gros projets comme Splinter Cell avant de devenir producteur principal de Watch Dogs et de sa suite.

Un jeu AAA Donjons et Dragons

Illustration de Donjon et Dragons.

Pour l'instant les détails sont maigres comme l'explique nos confrères de chez Eurogamer. Le jeu a l'ambition d'être un AAA, surement avec le budget qui va avec et il devrait tourner sous le moteur graphique Unreal Engine 5. De quoi donc être parfaitement à l'aise avec son temps (2024/2025). On peut aussi apprendre que Guay travaille actuellement avec une équipe de 80 personnes sur le projet, qui passera ensuite à 200 employés d'ici 2025. Ce qui est assez énorme pour ce type de jeu.

Il déclare par ailleurs :

Nous avons la marque la plus importante et la plus populaire de jeux de rôle fantastiques avec Donjons et Dragons. Une telle marque, avec 50 ans d'histoire derrière elle, inspire les développeurs et nous donne une énorme liberté de création. Nous nous concentrons sur des jeux triple A de haute qualité et nous aurons les moyens d'atteindre nos objectifs.

Bref, il y a donc de grosses ambitions pour ce jeu de rôle. Reste à voir ce que cela donnera manette (ou clavier) en main.