DOFUS est un MMORPG qui date tout de même de 2004. Eh bien 18 ans après, celui-ci ne cesse d'innover en proposant un tout nouveau contenu qui porte le nom de Héritage du Forgelance. Comme son nom l'indique celui-ci a pour objectif de mettre en valeur une nouvelle classe très attendue par les fans : le Forgelance.

DOFUS, l'immortel

Comme toujours avec l'univers de DOFUS, tout est interconnecté avec les différentes œuvres d'Ankama. Et cette nouvelle classe n'échappe pas à la règle puisqu'elle tire ses origines de l’univers de Lance-Dur, la nouvelle série animée de l'éditeur. Cet nouvelle œuvre sera vraiment à l’honneur en cette fin d’année puisque la région présentée dans Lance-Dur fait partie intégrante du nouveau contenu du DLC, comme quoi. Les fans pourront donc au choix découvrir d'abord la série pour apprendre plus sur le contenu du jeu ou inversement.

La nouvelle mise à jour de DOFUS ajoute donc une classe supplémentaire mais ce n'est pas tout puisqu'il sera possible de découvrir de nouvelles zones sur l’Archipel de Valonia au nombre de 3. L'une pour les niveaux 50, 190 et 200. Qui dit nouvelles zones à explorer dit aussi de nouvelles quêtes et également quatre nouveaux donjons. Enfin, une trentaine de nouveaux objets sont rajoutés ainsi que deux nouvelles ressources. Elle est pas belle la vie ? Tout ça après 18 ans. Le jeu est clairement au coude à coude avec World of Warcraft dans la catégorie longévité des MMO et contenus sur le long terme.

La mise à jour est désormais disponible et accessible à tous après une phase de bêta.