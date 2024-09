Un nouveau jeu Disney vient d'être annonce. Non seulement c'est une surprise, mais d'autant plus du fait qu'il penche du côté de Pokemon. Découvrez le trailer et les premiers détails avec nous.

Quand une formule connaît un grand succès, fort est à parier qu'elle sera imitée. Cela vaut particulièrement dans le monde du jeu vidéo, les joueuses et les joueurs le savent bien. Ubisoft avait transformé la vision du monde ouvert avec les premiers Assassin's Creed, inspirant tous ceux qui ont suivi. Plus récemment, c'est The Legend of Zelda: Breath of the Wild qui a révolutionné le sens de l'exploration. Et en matière de jeux mobile, on peut dire que Pokemon GO a marqué son propre tournant, au point de donner des idées à Disney avec ce nouveau annoncé.

La chasse au trésor façon Pokemon GO bientôt lancée par Disney

C'est une annonce que personne n'attendait ! Disney s'apprête à lancer un tout nouveau jeu sur mobile inspiré par le gameplay de Pokemon GO. Comme son titre l'indique, Disney Step (« step » signifie « pas » en anglais) va vous emmener en promenade pour une expérience en plein air à la recherche des trésors tirés des célèbres licences de la franchise aux grandes oreilles.

Ce nouveau jeu invite à créer son personnage personnalisé, puis de sortir de chez soi. Véritablement comme Pokemon GO et les titres du même genre, il s'agit de chercher des items cachés dans l'environnement avec un système qui rappelle grandement les Pokestops.

En s'appuyant sur le GPS du téléphone, Disney Step suit donc le parcours du joueur et lui propose d’interagir avec des éléments de jeu intégrés sur la map, à des endroits pensés en cohérence avec le monde réel.

C'est un peu comme vivre Disney Dreamlight Valley dans la vraie vie : les joueurs et les joueuses pourront trouver des clés cachées, collectionner des tenues ou encore rencontrer leurs personnages préférés, comme Mickey, Minnie ou encore Donald, mais d'autres surprises sont à prévoir.

Pour le moment, Disney Step est déployé exclusivité pour le Japon, sous iOS et Android. Mais, si le succès est au rendez-vous, il pourrait très bien arriver jusqu'à chez nous.

Pour avoir une première idée de la formule, le jeu se présentera bientôt en accès anticipé. Les joueuses et joueurs japonais ont jusqu'au 17 septembre pour s'inscrire. Dès lors, si l'expérience est concluante, nous devrions en entendre à nouveau parler dans les semaines ou les mois à venir.