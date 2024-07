On en parle de plus en plus souvent la sphère du gaming, les leaks sont un véritable fléau. Même la Compagnie aux grandes oreilles n'y échappe pas. De fait, Disney a également été victime d'un piratage pas plus tard que ce week-end. C'est un véritable séisme pour l'une des plus grandes entreprises de divertissement au monde. Des données liés à des projets mais aussi à des employés auraient ainsi été volé au nez et à la barbe des systèmes de sécurité. On fait le point avec vous.

Un ravage dans les données de Disney

Eh oui ! Même une compagnie aussi importante que Disney n'est pas à l'abri. NullBulge, un groupe de hackers qui se vante sur son site internet de « protéger les droits des artistes et garantir une rémunération équitable pour leur travail » a piraté le Slack — plateforme professionnelle de communication sur le même modèle que Discord — de l'entreprise pour y subtiliser plus d'1,2 To de données.

Ayant partagé la nouvelle sur des forums et des réseaux sociaux, le groupe assume avoir compromis des données de toutes sortes. Parmi les contenus touchés, il y aurait des concept arts, des éléments liés à des projets encore tenus secrets mais aussi diverses données personnelles et messages échangés par les employés. D'après Eurogamer, des fichiers relatifs à une futur collaboration avec Epic Games pour Fortnite auraient été touchés, de même que des informations à propos de la suite d'un jeu Alien récent.

© Nullbulge sur BreachForums.

NullBugle avait, semble-t-il, annoncé la manœuvre à l'avance sur X.com. Pour le moment, Disney n'a pas communiqué officiellement sur cette déclaration sur ces fuites. Mais, c'est un événement qui risque de leur coûter cher. Rappelons, à titre de comparaison, que Rockstar Games a dû dépenser 5 millions de dollars après les fuites concernant GTA 6.

Notons enfin que le groupe prévient sur son site qu'il n'en restera sûrement pas là : « Considérez la perte de toutes les informations personnelles que vous possédez, qu'il s'agisse de vos identifiants, de vos cartes de crédit ou de votre numéro de sécurité sociale, comme un avertissement pour l'avenir ». Après plusieurs accusations de non-respect des droits d'auteur et de nombreuses critiques quant au traitement de ses talents, NullBulge a clairement Disney dans le viseur.