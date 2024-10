Disney et Epic Games ont annoncé un projet ambitieux : créer un "univers persistant" réunissant les personnages emblématiques de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, et bien d'autres. Si ces franchises sont déjà présentes dans Fortnite, cette nouvelle collaboration va bien au-delà. L'idée ? Offrir aux fans une expérience encore plus vaste et immersive.

Un univers connecté à Fortnite pour Disney

Comme le reporte The Verge, le cœur de ce projet repose sur l'écosystème d'Epic Games. Selon Saxs Persson, vice-président exécutif chez Epic, Disney souhaite un espace où tous ses univers peuvent coexister tout en bénéficiant des infrastructures d’Epic. En clair, les joueurs pourront passer d’une expérience Fortnite à une expérience Disney sans rupture. Tout sera connecté en arrière-plan. Ainsi, les objets cosmétiques, les avatars et les profils sociaux seront synchronisés. L’idée est de rendre cette transition fluide pour les joueurs.

Disney et Epic n’ont pas révélé tous les détails, mais on peut s'attendre à un système similaire à Lego Fortnite, qui permet aux joueurs d'explorer plusieurs types d'expériences dans un seul et même cadre.

Pourquoi cette collaboration est-elle gagnante ?

Pour Disney, travailler avec Epic Games est une décision logique. D’une part, Fortnite a déjà intégré des personnages de Marvel et Star Wars avec succès. D'autre part, les joueurs ont investi beaucoup de temps et d’argent dans cet univers. Créer un concurrent à Fortnite aurait demandé des efforts considérables et aurait risqué de perdre une partie de ces joueurs. Ce partenariat permet à la marque de s’appuyer sur une base solide tout en élargissant son univers.

D’un point de vue financier, l’accord est également bénéfique. Après avoir fermé sa division dédiée au métavers en 2023, Disney a investi 1,5 milliard de dollars dans Epic Games pour renforcer cette collaboration. Plus Epic réussit, plus Disney en profite.

Cependant, ne vous attendez pas à voir tous les personnages Disney courir sur l'île de Fortnite avec des armes. Persson a précisé que certaines franchises, plus familiales, ne seront pas utilisées de la même manière que les univers Marvel ou Star Wars. Par exemple, un personnage de Lego ne portera pas d'arme à feu. Chaque franchise conservera ses codes, en accord avec son public cible.

Déjà, des personnages comme Mr. et Mrs. Incredible, ainsi que des méchants Disney tels que Maléfique et Cruella, sont jouables dans Fortnite. Mais pour des personnages comme Mickey Mouse, des règles spécifiques seront mises en place pour respecter l’identité de la marque.

