La mise à jour estivale occupe actuellement les joueuses et joueurs de Disney Dreamlight Valley. Au-delà de changements et d’améliorations plus que bienvenus, ce patch majeur ajoute surtout deux nouveaux venus très demandés : Mulan et Mushu. Deux héros populaires, qui seront prochainement suivis par d’autres personnages tout aussi appréciés. Gameloft vient en effet de dévoiler une partie du contenu qui attend la communauté dans les prochains mois, et ça va beaucoup lui plaire.

Du beau monde arrive dans Disney Dreamlight Valley

Proche de sa communauté, Gameloft communique régulièrement sa roadmap. La dernière en date arrivant à son terme, l’éditeur français met fin au suspense en dévoilant les nouveautés à venir. Les hostilités démarreront très fort dès le mois d’août, avec une mise à jour importante de Disney Dreamlight Valley qui introduira une héroïne moderne appréciée : Тіаnа, du fіlm Lа Рrіnсеѕѕе еt lа Grеnоuіllе. Une nouvelle Voie des étoiles axée autour des années 1920, du contenu inédit et bien entendu son palais seront ajoutés gratuitement pour l’ensemble des joueuses et des joueurs. En parallèle Gameloft lancera le troisième et dernier chapitre du DLC payant A Rift in Time. Aucun détail n’a été donné à son sujet, si ce n’est qu’il sera centré sur Jafar et qu’il arrive lui aussi dans le courant du mois.

Disney Dreamlight Valley ne se reposera pas sur ses lauriers pour autant. Une autre mise à jour moins importante sera déployée en octobre 2024. Elle se concentrera surtout sur des correctifs divers et des améliorations de l’expérience des joueurs, mais elle contiendra une surprise de taille. Le duo iconique Timon et Pumba du Roi Lion seront ajoutés gratuitement à cette même période. Un tandem particulièrement demandé par la communauté, qui avait visiblement voté en masse pour lui lors du sondage ou les deux compères étaient mentionnés.

Contenus prévus jusqu'à la fin de l'année dans Disney Dreamlight Valley ©Gameloft

Encore plus de contenus en 2024

Du contenu gratuit est également prévu plus tard dans l’année. Une mise à jour plus importante introduira une fonctionnalité baptisée « Night Mites » (petites bêtes de la nuit). Le programme de la fin 2024 devrait donc être axé autour de L'Étrange Noël de monsieur Jack, si l’on se fie à la première image teasant cette update. On peut en effet reconnaître la tenue de cette chère Sally. Notre squelette préféré avait déjà fait son entrée dans Disney Dreamlight Valley en 2023 et il semblerait donc que le couple soit prochainement réuni. Les joueuses et les joueurs auront clairement de quoi s'occuper dans les mois à venir. Gameloft présentera plus en détails le contenu de sa feuille de route lors d'un livesteam dédié. Sa date de diffusion sera en revanche communiquée ultérieurement.

Source : Gameloft