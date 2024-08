Disney Dreamlight Valley a décidé de gâter sa communauté cet été. Le jeu de simulation qui nous conduit à la rencontre des héros et héroïnes des films d'animation Disney (et même plus que ça) s'octroie de nouvelles mises à jour pour encore plus de contenu. Ainsi, de nouveaux personnages rejoignent encore l'aventure. Après Mulan et Mushu, la roadmap suit son cours et nous plonge dès à présent dans un nouvel univers féérique.

Une nouvelle princesse dans Disney Dreamlight Valley

C'était l'une des grosses nouveautés annoncées pour le mois d'août : Tiana, l'héroïne du film d'animation La Princesse et la Grenouille, est maintenant disponible dans Disney Dreamlight Valley. Avec la nouvelle mise à jour gratuite, tous les joueurs et toutes les joueuses peuvent désormais la rencontrer.

Et qui dit nouveau personnage, dit nouvelles quêtes, lieux et objets. L'arrivée de Tiana dans DDV s'accompagne de quêtes d'amitié inédites et d'items uniques. De même, fidèlement au film, un restaurant à l'image du personnage à ouvert dans le jeu. Ce nouveau “Palais” de la gastronomie est le lieu parfait pour manger entre amis. Qui plus est, l'héroïne ouvre également sa propre échoppe sur le marché.

D'autres nouveautés sont également au rendez-vous. Profitez d'un arrivage tout neuf de meubles et d'habits dans la boutique. Cette semaine, il y aura notamment de belles choses aux couleurs de la Petite Sirène. L'ensemble royal d'Ariel, notamment, permet une personnalité très large. Vous aurez également accès à un style de maison idéal pour elle et Eric.

Enfin, les joueuses et joueurs qui ont le pass d’extension “Rift Appart” profitent de contenus exclusifs. Ainsi, retrouvez Jafar sur l'île de l'Éternité pour des quêtes encore jamais vues. Le méchant d'Aladdin a aussi droit à sa figurine. Et, évidemment, vous aurez accès à des objets réservez à celles et ceux qui ont ce DLC.

Le jeu continue de s'améliorer avec la nouvelle mise à jour

Bien sûr, le nouveau patch de Disney Dreamlight Valley ne se contente pas d'ajouter du contenu. En plus, elle vient corriger de nombreux bugs qui ont tendance à gâcher l'aventure. Ainsi, de nombreuses quêtes d'amitié devraient ne plus être bloquées comme c'était le cas jusqu'à présent. De même, le studio Gameloft a travaillé à ce qu'il y ait moins de problème avec certains objets, ainsi que dans le système de récompense du jeu.

Enfin, outre les correctifs, le patch intègre quelques fonctionnalités supplémentaires. Deux nouvelles poses ont par exemple étaient ajoutées pour le mode photo. Des options en plus apparaissent également dans les options, notamment pour la pêche et la cuisson des plats. Ainsi, votre aventure dans Disney Dreamlight gagne encore en confort et en contenu.