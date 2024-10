L'importante mise à jour automnale de Disney Dreamlight Valley arrive très bientôt, tout comme deux personnages cultes et adorés des fans. Voici ce qui vous attend prochainement.

Ah l’automne ! La saison des soupes, des chocolats chauds… et des jeux cosys à faire emmitouflés sous son plaid. Les amoureux de la marque continueront de se détendre en aidant Mickey et ses amis Disney Dreamlight Valley. Pas question pour le titre chill de troquer son atmosphère estivale pour se mettre dans l’ambiance. Gameloft a dévoilé le contenu de sa mise à jour automnale annuelle très tropicale. Un patch majeur, qui sera comme toujours marqué par la venue de nouveaux arrivants particulièrement adorés des fans de la licence.

La nouvelle mise à jour de Disney Dreamlight Valley dévoilée

Très proche de sa communauté, Gameloft communique régulièrement sa roadmap. L’éditeur a déjà partagé les grandes lignes des ajouts à venir d’ici la fin de l’année, même si le mystère reste entier passé le mois en cours. Chaque chose en son temps, puisque les développeurs ont enfin révélé en détail ce qui attend les joueuses et les joueurs de Disney Dreamlight Valley en octobre 2024. La prochaine mise à jour majeure sera placée sous le signe de la Jungle et qui de mieux que les deux fidèles compagnons du Roi des lieux pour accompagner son arrivée. Le duo emblématique Timon et Pumbaa débarquera gratuitement dès le 9 octobre 2024 sur l’ensemble des plateformes, soit en même temps que la prochaine update.

Les joueurs de Disney Dreamlight Valley pourront alors découvrir le Royaume du Roi Lion sous un nouveau jour, littéralement, en partant en escapade dans la jungle. Une expédition à laquelle ils pourront se préparer avec une poignée de cosmétiques sur le thème, dont des sacs à dos dignes d’un aventurier aguerri. Sur place, ils pourront faire un camp cosy, des siestes, regarder les étoiles, de la poterie, mais surtout compléter de nouvelles Quêtes et remporter des récompenses inédites d'amitié avec Timon et Pumba.

Quelques améliorations bienvenues

Les plus fidèles pourront compter sur une nouvelle Voie des étoiles qui comprendra tout un tas de récompenses allant d’une tortue rock’n’roll, des tenues et coiffures punk, de harnais ou même des sacs Loungefly, histoire de se mettre dans l’ambiance du festival de musique qui arrivera également dans Disney Dreamlight Valley.

En plus de ces nouveautés qui seront détaillées dans les prochains jours, le nouveau patch de Disney Dreamlight Valley apportera des améliorations de qualité de vie. Des options inédites seront par exemple ajoutées pour personnaliser le curseur afin de placer des objets dans le monde, quand un écran vous permettra de traquer plus facilement les ingrédients manquants pour les recettes de votre choix. La boutique subira elle aussi quelques changements réclamés, notamment quant à la rotation quotidienne des objets.

Source : Gameloft